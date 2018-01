Entrar em sala de aula está entre as grandes metas para 2018

Ingressar em uma faculdade, fazer um curso técnico ou aprender uma língua estrangeira estão entre as metas de muitas pessoas para 2018 - Divulgação

Ingressar em uma faculdade, fazer um curso técnico ou aprender uma língua estrangeira estão entre as metas de muitas pessoas para 2018, ao lado do desejo de maior estabilidade financeira. Conseguir melhorar o currículo é fundamental para dar um grande upgrade na carreira. E as empresas estão atentas aos profissionais que buscam qualificação, independentemente da idade ou da área de atuação: quanto mais experiências adquiridas, melhor.

É por isso que a universitária Mayara Cristina Coelho da Silva, de 18 anos, mal pode controlar a euforia. Ela se prepara para a vida de caloura na faculdade de Direito. Depois de um ano de muita dedicação, foco e planejamento nos estudos, ela avalia que o esforço valeu a pena.

"Não consegui entrar na faculdade ao terminar o terceiro ano, mas este ano estudei em casa sozinha e valeu a pena". Otimismo é pouco para a catarinense que ainda contabiliza a economia com a bolsa conquistada com o Educa Mais Brasil. "É muita mudança boa acontecendo na minha vida", comemora.

Foco em 2018

Por entender a importância da educação neste novo ciclo, a dona de casa Maria Lopes está cheia de perspectivas. Mãe de duas filhas, ela está super otimista! O motivo é o ingresso da filha caçula Rainy Camily da Silva, de 8 anos, em uma escola privada. Ela vai deixar de estudar em uma instituição da rede pública e passará a frequentar uma escola particular, contando com a bolsa do Educa Mais Brasil.

"Aqui em Recife, as escolas públicas estão complicadas, muitos casos de violência. Como toda mãe, sempre procuro oferecer o melhor para meus filhos", ressalta. Pra ela, contar com o apoio do Educa Mais Brasil vai dar um alívio ao bolso e trazer maior tranquilidade para dentro de casa. "Estou esperando as notas finais da minha filha mais velha para tentar uma bolsa também para ela", diz.