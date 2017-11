Entidades sociais podem se inscrever para receber apoio do Instituto Sabin

O Instituto Sabin, organização sem fins lucrativos do Grupo Sabin, publicou o edital do Projeto “Criança e Saúde”. A iniciativa busca formar parcerias com entidades sociais que auxiliam na manutenção da saúde de crianças e/ou adolescentes, e oferecer às selecionadas exames laboratoriais gratuitos e apoio em ações estruturais. Os interessados podem se inscrever até o dia 20 deste mês.

Desde que foi criado, em 1999, o “Criança e Saúde” já beneficiou mais de 60 creches por todo o país, nas cidades onde o Grupo Sabin atua. Em 2011, o projeto sofreu algumas mudanças para melhor atender às instituições parceiras, como conta o gerente Executivo do Instituto Sabin, Fábio Deboni.

“Foi necessário que fizéssemos alguns ajustes para otimizar os investimentos praticados e ampliar a eficácia do projeto. Nos atentamos melhor para questões como a adequação do número e distribuição das creches de acordo com as unidades Sabin espalhadas pelo país. Assim, conseguimos oferecer maior apoio às entidades parceiras”, conta.

Para participar da seleção, as entidades sociais interessadas devem possuir registro regular no CNPJ, estar em dia com o registro junto ao Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) da unidade federativa ou município onde atua, atender as crianças gratuitamente, além de ter todas as suas receitas derivadas de doações (de pessoas físicas ou jurídicas), parcerias ou convênios públicos. Não serão habilitadas entidades cujas receitas sejam 100% públicas.

A parceria com as instituições selecionadas está prevista para o período de 2018 até 2020, durante o qual terão acesso à gratuidade de exames laboratoriais, capacitação técnica e outros apoios, como ações estruturais. Para oferecer uma assistência essencial às crianças e adolescentes atendidos pelas entidades, o Sabin oferece exames básicos como hemograma completo, fator RH e tipagem sanguínea, além de análises parasitológicas, como o exame de fezes.

“Nossa meta é selecionar aproximadamente 30 creches para a parceria dos próximos dois anos, considerando todas as cidades onde o Grupo Sabin atua. Aquelas que já são parceiras podem se inscrever novamente no projeto”, completa Fábio.

As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de novembro de 2017 pelo site https://prosas.com.br/editais/3061, no qual o edital completo está disponível para consulta.