Entidades recebem credenciamentos e títulos em evento realizado pela Sedhast

Organizações da Sociedade Civil (OSC’s), 29 no total, receberam na manhã desta sexta-feira (25.10), em evento realizado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), documentos de credenciamento e de utilidade pública.

“Essa documentação é uma conquista de vocês entidades, que atendem lá na ponta. Organização conta muito e esse ato mostra que vocês estão atentos a isso, e assim sairão daqui ainda mais completos nesse quesito”, ressaltou a titular da Sedhast, Elisa Cleia Nobre.

Na prática a documentação entregue fortalece as OSC’s e possibilitam que essas tenham uma organização burocrática mais ágil, quando da possibilidade em firmar parcerias, como por exemplo, com órgão públicos, como os chamamentos já praticados. Nos últimos anos, OSC’s com a documentação em dia e que se enquadravam nos critérios apresentados, puderam concorrem em chamamentos públicos ofertados pelo Governo do Estado, que superaram a marca dos R$ 4 milhões.

Cintia Fagundes Romeiro, presidente da Associação Leonor Barbosa Flores, do município de Guia Lopes da Laguna, resumiu a importância do ato. “Para nós é de suma importância essa documentação. Esse documento nos ajudará muito, abrindo muitas portas. Fizemos o que podíamos para estarmos hoje aqui”, disse.

A Associação Leonor Barbosa Flores, que atende meninas em situação de risco, atua desde 2005 na cidade e nasceu da doação, da própria casa, por parte de uma cidadã lagunense. Nesses anos outras pessoas encamparam a ideia e deram continuidade as ações.

A presidente explicou ainda que mesmo com capacidade para 20 acolhimentos, por vezes esse número é superado. “Na maioria das vezes atendemos demandas que partem do judiciário, mas demandas espontâneas já chegamos a atender. As vezes o próprio adolescente nos procura, devido as condições financeiras e outras situações, e nos pedem para ser acolhido”, concluiu.

As OSC’s são atendidas na Sedhast por meio da Coordenadoria de Apoio as Organizações da Sociedade Civil (Caosc). Informações e eventuais dúvidas podem ser sanadas pelo telefone (67) 3318-4178. A equipe da Caosc é composta pelas servidoras Maria Eduarda Durães, Gislaine Brufato, Waleska Chaves e tem na coordenação, Viviane Gonçalves. A superintendente da Política de Direitos Humanos da Sedhast, Ana Lúcia Américo, também participou da entrega.

Confira a relação das entidades e a galeria de fotos do evento:

CERTIFICADOS DE UTILIDADE PÚBLICA

ASSOCIAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL – BATAGUASSU

ASSOCIAÇÃO DE MULHERE INDEPENDENTES NA ATIVA – ANÁSTACIO

ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO FAMILIAR TERRA VIVA P.A SAVANA – JAPORÃ

ASSOCIAÇÃO MINISTÉRIO SALVA VIDAS – CAMPO GRANDE

CENTRO DE APOIO E REINTEGRAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE “Pe ALBERTO WEISE” CARCA – IVINHEMA

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EVANGÉLICO – CAMPO GRANDE

LAR DE CRIANÇAS SANTA RITA – DOURADOS

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – FAZENDA ESPERANÇA SANTO ANTONIO – RIO BRILHANTE

PROMANDIOCA – CAMAPUÃ

RFCC- REGIONAL DE NOVA ALVORADA DO SUL – NOVA ALVORADA DO SUL

UNIÃO RECREATIVO SOCIAL OLIMPICO – URSO – MUNDO NOVO

CERTIFICADOS DE CREDENCIAMENTO

ACPD – ASSOC CAMPOGRANDENSE DA PESSOA COM DEFICIENCIA – CAMPO GRANDE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE – ANGÉLICA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE – BELA VISTA

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PROFESSORA LEONOR BARBOSA FLORES – GUIA LOPES DA LAGUNA

DESAFIO JOVEM PENIEL – BONITO

FUNASP – FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA A PESSOA HUMANA -CAMPO GRANDE

FUNDAÇÃO MANOEL DE BARROS – FMB – CAMPO GRANDE

INSTITUTO DE ACOLHIMENTO – CASA DO GAROTO – JARDIM

OBRAS SOCIAIS PAULO & ESTEVÃO – NAVIRAÍ

SOCIEDADE ASSISTENCIAL MEIMEI – CAMPO GRANDE