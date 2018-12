Ensino Médio Integrado será ofertado em parceria entre Senac e Sesc em 2019

A partir de 2019, os alunos que concluírem o ensino fundamental no SESC e em qualquer escola de Campo Grande - Divulgação

Uma parceria entre Senac e Sesc MS vai proporcionar a ampliação da oferta educacional das instituições, por meio do Ensino Médio Integrado ao Ensino Técnico. A partir de 2019, os alunos que concluírem o ensino fundamental no SESC e em qualquer escola de Campo Grande, poderão se matricular no Ensino Médio Integrado e cursar ao mesmo tempo as disciplinas curriculares do Ensino Médio que o habilitam a disputar vagas em qualquer instituição de educação superior, e cursar o Técnico em Programação de Jogos Digitais, que prepara o aluno para um mercado de trabalho em ascensão.



Os alunos terão aulas na duas instituições, em tempo integral, com teoria e prática concomitantes. Serão oferecidas inicialmente 40 vagas e as inscrições já estão abertas. Os alunos da Escola Sesc terão prioridade na matrícula. O certificado de conclusão do curso terá a assinatura do Sesc e do Senac.



"Duas instituições que são referência em educação se unem para oportunizar um ambiente onde o currículo da educação básica se integra ao currículo da educação profissional, para uma ação intensiva e inovadora, que fará a diferença no futuro dos nossos jovens", afirma o diretor do Senac MS, Vitor Mello.



O aluno formado em Programação de Jogos Digitais terá capacidade de realizar o planejamento do processo de produção do jogo digital e incorporação dos elementos multimídia à plataforma de desenvolvimento, sendo responsável pela programação e integração desses elementos. Além de realizar testes, manutenção e melhorias no jogo digital, adotando normas técnicas de qualidade, saúde, segurança do trabalho e preservação ambiental no desempenho de sua função.

A matriz curricular do curso, referente ao Ensino Médio, está alinhada com as demandas da Base Nacional Comum Curricular, abordando todos os conteúdos necessários a preparação do aluno para obter bom desempenho no Enem. O planejamento do curso foi definido de forma integrada por profissionais das duas instituições (professores, coordenadores pedagógicos e especialistas em educação). A metodologia de ensino se baseia na utilização de tecnologias e metodologias ativas, e as aulas ocorrerão em ambientes de aprendizagem personalizados, que proporcionarão o desenvolvimento da criatividade, inovação e empreendedorismo.

Além do currículo principal, o aluno poderá participar das estações de aprendizado complementar, com temas como criatividade e inovação, linguagem de programação, empreendedorismo social, espanhol, corpo e movimento, vida e carreira, entre outros. “Nossa proposta é preparar o aluno para qualquer escolha profissional que quiser, seja ela na educação superior ou no empreendedorismo, colocando esse aluno em contato com as novas tendências da economia digital e do mundo 4.0. Trata-se de uma formação completa, que preparará o jovem para o futuro do mundo do trabalho e os novos modelos de negócio das empresas”, afirma a diretora de Educação Profissional do Senac MS, Jordana Duenha.

Mais informações pelo telefone (67) 3311-4300 - Sesc Horto.