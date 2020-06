Enquete que vai definir nova data do Enem termina nesta terça-feira

Termina nesta terça-feira (30) o prazo para votação na nova data para a realização das provas adiadas por pandemia da covid-19. Para a enquete disponível somente aos inscritos pela “Página do Participante”, com três opções de datas: Enem impresso: 6 e 13 de dezembro de 2020 / Enem Digital: 10 e 17 de janeiro de 2021 ou / Enem Digital: 24 e 31 de janeiro de 2021. Há ainda possibilidade da realização das provas impressas nos dias 2 e 9 de maio de 2021 / Enem Digital: 16 e 23 de maio de 2021.

Os inscritos que desejarem contribuir com uma das três sugestões deverão seguir o passo a passo:

Acessar a Página do Participante;

Fazer o login (CPF e senha) no portal gov.br

Clicar em "Enquete"

Escolher a opção com a data desejada

Clicar em "enviar" para confirmar. Finalizado o processo, a contribuição será computada.

O Instituto Anísio Teixeira ( Inep) alerta que as informações a respeito do Enem 2020 podem ser acompanhadas nos portais do Ministério da Educação (Mec), assim como nas redes sociais oficiais dos dois órgãos do governo federal. Dúvidas relativas ao processo de inscrição podem ser sanadas pelo Fale Conosco, por meio do autoatendimento on-line ou do 0800 616161 (somente chamadas de telefone fixo).

Números

A edição 2020 do Enem tem 5, 8 milhões.de inscritos. Segundo o Inep, o total marca um aumento de 13,5% em relação ao ano passado. O Instituto credita a ampliação dos participantes a fatores como a modalidade digital, extensão do período de pagamento e gratuidade automática. A modalidade sem custo foi utilizada por 83% dos inscritos.

Do total, 65,6% terminaram o ensino médio em anos anteriores, mais da metade tem mais de 20 anos de idade e 60% são mulheres. No recorte por cor, 47% são pardos, 34,7% são brancos, 13,3% são pretos e 2,2% são amarelos.