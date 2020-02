Engerey anuncia planos de expansão para Norte e Nordeste

A Engerey Painéis Elétricos comemora 18 anos de atividades em 2020. A maioridade chega com o fortalecimento de suas parcerias e na atuação em novos segmentos e mercados. Segundo Fábio Amaral, sócio-diretor da empresa, o crescimento almejado é de 20% neste ano.

"Estamos ampliando nossas parcerias, como com a Schneider Electric para a produção de painéis inteligentes destinadas à automação industrial e controle de iluminação, certificados (TTA) conforme IEC 61439-1. Também estamos investindo em nosso segmento de painéis padronizados", explica Amaral.

Nos últimos dois anos, a empresa lançou quatro produtos padrões para o mercado brasileiro, sendo eles: Bancos de Capacitores, Quadro de Tomadas (QTCO), Painéis de Remotas, e recentemente os painéis elétricos para instalações fotovoltaicas, segmento no qual começou a atuar no final de 2019. Todas as suas especificações estão disponíveis em um catálogo online (https://catalogo.engerey.com.br/), e contam com diversos modelos para aplicações variadas.

"Grande maioria de nossas soluções são customizadas de acordo com a necessidade do cliente, seguindo projetos próprios ou de terceiros. Contudo, identificamos no mercado a falta de produtos padrões para atender um nicho especifico de empresas, como os bancos de capacitores padrões que atendem pequenas indústrias e comércios otimizando o gasto de energia consideravelmente e a um custo mais acessível", explica Amaral.

Em 2020, a Engerey pretende também expandir a sua atuação no Norte e Nordeste. A empresa já atende as regiões, mas deseja ampliar os negócios em pelo menos 10% com a oferta de painéis elétricos variados, mas principalmente os voltados à automação industrial. Neste sentido, entre os investimentos previstos este ano, está a participação no Cinase, um evento do Setor Elétrico que acontece nos dias 07 e 08 de Outubro em Salvador.

A Engerey foi fundada em 2002, quando Fábio Amaral havia sido contratado pela empresa coligada Reymaster Materiais Elétricos e em suas atividades identificou a necessidade dos clientes em montar os produtos comercializados. Devido a alta demanda do mercado, criou-se então um departamento interno para a montagem de painéis elétricos que logo se transformou em uma empresa independente, chamada Reymaster Automação.

A partir de 2004, com o aumento da demanda de mercado e com a necessidade de maior espaço, e de uma empresa atuando com soluções completas em montagem de painéis elétricos e automação, nascia então, a ENGEREY – Painéis Elétricos.