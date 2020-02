Energisa abre mais de dez vagas para Programa de Estágio

Da Redação com Assessoria

São 13 vagas nas áreas de Administração, Engenharia Elétrica e Técnico em Eletrotécnica - Foto: Divulgação

O Programa de Estágio da Energisa está com vagas abertas para estudantes de Campo Grande. Os interessados devem se candidatar pela plataforma de seleção do Grupo Energisa. O prazo para seleção é até o domingo (23).

São 13 vagas nas áreas de Administração, Engenharia Elétrica e Técnico em Eletrotécnica. O programa possui duração de até 2 anos e a previsão de início é no mês de março.

Para se candidatar à vaga é preciso estar matriculado e frequente em instituições de Ensino Superior credenciadas pelo MEC. Serão aceitos candidatos a partir do 4º Semestre e, no máximo, a um ano da formação e que tenham conhecimento no Pacote Office.

A bolsa e a jornada de estágio variam conforme as especificações da vaga.