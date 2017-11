ENEM: Veja dicas de alimentação para o dia da prova

A alimentação exerce influência em todas as atividades cotidianas, e fica ainda mais fundamental para quem vai participar do Exame Nacional do Ensino Médio - Divulgação

A alimentação exerce influência em todas as atividades cotidianas, e fica ainda mais fundamental para quem vai participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro em todo o país. A nutricionista Clarissa Fujiwara, Mestre em Ciências pela Universidade de São Paulo, explica que o cérebro é responsável pelo consumo de um terço da energia do corpo, e vestibulares como o ENEM podem levar a quedas nos níveis de açúcar no sangue que prejudicam o desempenho do vestibulando e a dificuldade de concentração. “Já alimentos estimulantes, como é o caso do cacau ou pó de guaraná, podem acionar áreas do cérebro relacionadas à concentração. Porém, é necessário que o vestibulando não coma alimentos fora de sua rotina ou que possuam propriedades que provoquem desconforto estomacal”.

Por isso, é importante ter uma programação em relação a alimentação para essas provas, e a Clarissa Fujiwara dá dicas de como se preparar no dia do ENEM:

Café da Manhã

Clarissa explica que, se o vestibulando tem a rotina de consumir o guaraná, essa pode ser uma interessante opção de ingrediente no café da manhã. “O guaraná possui compostos bioativos estimulantes do sistema nervoso central, e essa fruta tem sido associada a uma maior ativação de áreas do cérebro relacionadas à concentração”. A nutricionista sugere preparar uma vitamina com um copo de leite batido com uma fruta como banana, frutas vermelhas ou polpa de açaí, adoçando com mel e misturando com meia colher de chá do pó de guaraná.

Outra opção é um café da manhã com leite, pão integral, queijo branco e geleia. “O importante é balancear carboidratos integrais e proteínas, podendo ter também a opção de consumir iogurte com frutas e, cereais”. Ela ainda avisa que, se a pessoa não tem o hábito de tomar o café da manhã, é aconselhável consumir uma pequena porção para quebrar o jejum noturno, como uma fruta.

Almoço ou lanche da tarde

O recomendado é um almoço com diversos grupos alimentares como um carboidrato integral (arroz ou macarrão) acompanhado de alguma proteína como filé de frango ou carne sem gordura. Molhos mais gordurosos a base de cremes, ou frituras, não são recomendados pois têm uma digestão mais difícil e podem causar desconforto durante o exame. “Essa é a clássica orientação de não comer uma feijoada antes do vestibular”, explica Clarissa. Para complementar, vegetais também podem compor o prato.

Se for fazer o almoço fora de casa, um sanduiche integral é uma boa opção. Ele pode ser composto de pão integral, queijo branco, frango desfiado ou atum light e cenoura ralada ou alface.

Durante a prova

Durante o exame, o vestibulando pode organizar um Kit Lanche que pense na hidratação e reposição de energia. “Esse kit pode ter uma garrafa de água, água de coco, isotônico ou suco integral, além de outros alimentos fáceis de carregar como fruta ou barrinha de cereal de frutas ou castanhas”. A nutricionista explica que chocolate não é contraindicado já que o cacau, assim como o guaraná, apresenta substâncias que estimulam o sistema nervoso central e, por isso, “quanto mais amargo, e maior quantidade de cacau, melhor”.

Sobre Clarissa Fujiwara

Nutricionista e Mestre em Ciências pela Universidade de São Paulo (USP), coordenadora de Nutrição da Liga de Obesidade Infantil do HC-FMUSP, membro da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (ABESO) e da American Society for Nutrition (ASN).