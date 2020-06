Enelvo Felini deixa Governo e Marcos Henrique Derzi assume Funtrab

O diretor-presidente da Funtrab (Fundação do Trabalho de MS), Enelvo Felini foi exonerado do cargo nesta quarta-feira - Foto: Divulgação

O diretor-presidente da Funtrab (Fundação do Trabalho de MS), Enelvo Felini foi exonerado do cargo nesta quarta-feira (03) para disputar eleição à Prefeitura de Sidrolândia. Com a saída de Enelvo Felini, foi nomeado como diretor-presidente da Funtrab o empresário Marcos Henrique Derzi Wasilewski.

Marcos Derzi atuou como coordenador-geral de Administração Hidroviária do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e superintendente da Sudeco(Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste). A exoneração foi publicada no Diário Oficial do Estado, assinada pelo governador Reinaldo Azambuja e tem efeitos a partir de hoje.

A desincompatibilização representa o afastamento obrigatório de cargo público do postulante a candidato até um determinado prazo antes da eleição.

“Agradeço o prazeroso ano que trabalhamos em parceria com a Funtrab e Governo do Estado, em prol do benefício de cada trabalhador de MS em busca de nossos serviços e assim contribuindo com o desenvolvimento do nosso Estado. Estou à disposição de Sidrolândia e após 15 anos em vários cargos no governo estadual, acho que melhorei como pessoa, profissional e como técnico”, pontua Felini.