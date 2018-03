Encontro reúne 300 estudantes de Licenciaturas em Campo Grande

Encontro reúne 300 estudantes de Licenciaturas - Divulgação

Nesta segunda e terça, 5 e 6 de março, acontece o Encontro de Licenciaturas, das 19h às 21h, na Uniderp. Realizado em parceria com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), o evento reunirá cerca de 300 estudantes de Letras, Matemática, Pedagogia e outros cursos que formam professores habilitados para o ensino fundamental e médio, para aperfeiçoamento profissional e estímulo para produção científica.

Na abertura do evento, o destaque é o tema O texto e o sentido da era virtual os emojis, com as palestrantes Dagmar Vieira Nogueira e Vanderlis Legramante Barbosa, do mestrado em Letras da UEMS. Em seguida, a pauta são as comunidades minoritárias e estudos da linguagem, com apresentação da especialista em educação Ariane Wust de Freitas Francischini e do doutor em Linguística da UEMS, Nataniel dos Santos Gomes. Encerrando a noite, os docentes Antônio Sales e Rosemeire Rosa de Moura discorrem sobre as práticas de professores que ensinam matemática na educação infantil.

No dia seguinte, a professora da Uniderp e mestre em Educação, Clélia Andrade de Paula, abre as apresentações com a palestra Projetos de extensão: responsabilidade social. Logo após, os professores da UEMS, Volmir Cardoso Pereira e Daniel Abrão, explicam sobre literatura, cultura midiática e escola: como se forma um leitor nos tempos atuais e as perspectivas para o futuro com relação aos estudos literários e ensino de literatura, respectivamente.

O ciclo de palestras ocorre no auditório do bloco 5, na unidade da avenida Ceará, 333. Para participar basta comparecer ao local. A inscrição é um gibi para cada dia de evento, que será doado para a Gibiteca de Campo Grande, um projeto voltado a leitura e lazer dos amantes dos quadrinhos. A arrecadação também faz parte da ação social do Trote Solidário, realizado pelos cursos de Letras, Matemática e Pedagogia da Uniderp.