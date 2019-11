Encontro Nacional reúne secretários de Meio Ambiente para discutir Energia Sustentável e Acessível nas Capitais

Gestores de Meio Ambiente de todas as capitais e do Distrito Federal estão reunidos em Recife, nos dias 05 e 06 de novembro, para o XVII Encontro Nacional do Fórum de Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras – CB27. O encontro é uma oportunidade para a troca de experiências, inovações e na disseminação de políticas de sustentabilidade e boas práticas na temática energias renováveis.

O tema central desta edição será Energia Sustentável e Acessível nas Capitais, e terá objetivo de promover a discussão acerca do financiamento de projetos e iniciativas de eficiência energética nas edificações públicas e privadas, de energia sustentável no transporte e de novas tecnologias.

O secretário de Meio Ambiente de Campo Grande, Luís Eduardo Costa, que participa da agenda, destaca que o encontro CB27 já é um evento consolidado no país onde há a troca de experiências e muito aprendizado sobre questões muito importantes para as cidades. “E neste evento especificamente, estamos aprendendo e coletando uma série de informações relevantes para o debate e posterior regramento à legislação municipal para podermos incentivar a energia solar na cidade de Campo Grande. Cumprindo assim um dos pontos importantes do programa de governo da atual gestão, o “Campo Grande Solar”. Levarei boas novidades. Já termos um grupo de estudo técnico na Semadur levantando as boas práticas no país para a consolidação de uma legislação específica, regionalizada, voltada para a promoção da energia solar, um sistema onde sabemos que fará toda a diferença no futuro”.

Haverá também o debate em relação ao papel das capitais no processo de transformação da matriz energética, a partir do compartilhamento de casos de sucesso e de conexões com o setor privado. O encontro proporcionará aos secretários e secretárias a exposição das ações de energia realizadas nas capitais, em cumprimento da meta estabelecida para o Fórum, além da realização de um balanço dos esforços do CB27 ao longo do ano de 2019, durante a Assembleia.

O Fórum de Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras – CB 27 é o momento para o fortalecimento e ação coordenada das secretarias de meio ambiente, intercâmbio de experiências em sustentabilidade urbana e avanço em agendas ambientais de vanguarda. Este diálogo intermunicipal é estabelecido por meio de Encontros Nacionais e Regionais, realizados periodicamente e recepcionados pelas capitais. Desde 2012, foram mais de 16 Encontros Nacionais e 17 Encontros Regionais, além de visitas técnicas e missões internacionais para compartilhamento de experiências.