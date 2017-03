Encontro debate na UFMS o ensino de Jornalismo

O encontro reunirá os professores e coordenadores dos cursos de Jornalismo do Estado de MS para debater as questões de tecnologia de ensino / Reprodução

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul realiza, com apoio da Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo - ABEJ, o Encontro Jornalismo, Tecnologia e Educação, que acontece nos dias 17 e 18 de março em Campo Grande. O objetivo é reunir professores, alunos e profissionais de imprensa para tratar sobre os impactos das mídias móveis e sociais na formação do jornalista do século 21.

A jornalista Natália Viana, da Pública, agência de Reportagem e Jornalismo Investigativo, e o jornalista José Brito Cunha, do Canal Futura, participam da mesa de abertura. O evento será realizado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e as inscrições são gratuitas.

Segundo a coordenadora do evento, professora Dra. Rose Mara Pinheiro o encontro reunirá os professores e coordenadores dos cursos de Jornalismo do Estado de Mato Grosso do Sul para debater as questões de tecnologia de ensino, o que pode ser utilizado, potencializado para qualificar o ensino de jornalismo no Estado.

O evento é organizado pela UFMS, Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Faculdade Estácio de Sá, Uniderp e Faculdade Aems.

Saiba mais: caminhosdojornalismo.wixsite.com/jornalismo.

Veja Também

Comentários