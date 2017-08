Encontro celebra o Dia Internacional da Superdotação

Campo Grande (MS) – Em Comemoração ao Dia Internacional da Superdotação, a Secretaria de Estado de Educação (SED) realiza nesta quinta-feira (10.8), às 13h30, no Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima, em Campo Grande, encontro com estudantes, pais e professores do Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades e Superdotação (Ceam/AHS).

O evento contará com palestra do ensino médio técnico do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) e Luiz Fernando da Silva Borges, membro do Ceam/AHS e da Sociedade Brasileira de Computação, que há três anos desenvolve pesquisas e tecnologias na área de Engenharia Biomédica e coleciona mais de 60 prêmios em feiras de Ciências e Engenharia nacionais e internacionais. Por meio do programa Ceres Connection, o nome de Luiz foi submetido para a International Astronomical Union (IAU), que nomeou o asteroide (33503) Dasilvaborges em sua homenagem.

Altas habilidades/superdotação

O estudante que é superdotado apresenta um conjunto de três características básicas: habilidade acima da média, mesmo que em uma área específica; criatividade na solução de problemas; e envolvimento muito grande com sua área de interesse.

Atualmente, o Ceam/AHS atende 87 estudantes, no contraturno das aulas, até quatro vezes por semana. De acordo com o interesse do estudante, o professor elabora o planejamento, individualizado, com conteúdo que pode ser, entre outras áreas, de Ciências, Física, Matemática, Arte, Música, Arte, Música, Xadrez ou Língua Portuguesa.

