Encerram hoje as inscrições para Conferência do Plano de Coleta Seletiva

As inscrições para os interessados em participar da Conferência do Plano de Coleta Seletiva de Campo Grande, como membros delegados, encerram hoje. Já o público interessado em participar da Conferência como comunidade local poderá fazer o credenciamento no dia do evento – 30 de setembro – das 7h30 às 17h30, na Faculdade Estácio de Sá.

A Conferência vai abordar assuntos relacionados a inclusão social dos catadores de resíduos sólidos recicláveis, educação ambiental, novas tecnologias para redução, reutilização e reciclagem. Também serão discutidas ações de governança para modelos de responsabilidades compartilhadas.

O encontro está sendo coordenado pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semadur).

Como fazer a inscrição

Para quem quer ser delegado (titular e suplente), as inscrições são realizadas na (Planurb), localizada à Rua Hélio de Castro Maia, 279, Bairro Jardim Paulista até hoje, (20) setembro, mediante ofício da entidade assinado pelo seu presidente ou representante legal, contendo as seguintes informações dos delegados: nome completo; CPF; RG; telefone, e-mail; endereço (nome do logradouro, n°, bairro, Cep). Outras informações fone (67) 3314-5165.

Veja o regulamento completo:

https://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/downloads/regulamento-conferencia-plano-de-coleta-seletiva/

Serviço:

Faculdade Estácio de Sá – Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.800, bairro Itanhangá.

