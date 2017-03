Empresas internacionais vão construir fábrica de chips no interior de SP

Com investimentos de U$ 200 milhões, as empresas estrangeiras Qualcomm Incorporated e Advanced Semiconductor Engineering anunciaram a construção de uma fábrica de chips semicondutores no Brasil. São condutores de alta tecnologia semelhantes aos utilizados em aparelho celular, utilizados para a conexão de dispositivos eletrônicos. As duas companhias assinaram nesta quarta-feira (8) com o governo federal um memorando de entendimentos para que a indústria seja construída na região de Campinas (SP).

Os valores anunciados, que terão participação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), serão investidos ao longo de quatro anos. Nos próximos meses, serão dadas as condições para que a indústria seja construída pelo período de um ano e meio.

De acordo com os representantes das empresas, por meio do joint-venture (associação de empresas) assinado hoje serão criados mecanismos de estímulo à indústria, tanto jurídicos como regulatórios. O valor do financiamento que será fornecido pelo BNDES, no entanto, ainda não foi definido.

Após serem criadas as condições, nos próximos meses, a fábrica será construída na região de Campinas, ainda em área a ser definida. Os chips poderão ser utilizados em smartphones (diferentes tecnologias, 3G, 4G, 5G e wi-fi) e também em outros dispostivos conectados.

