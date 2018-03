Empresas e autônomos se reúnem em evento beneficente ao Hospital do Câncer

Marluce Borges, Synara Miranda e Ale Ricartes são as coordenadoras do projeto - Divulgação

Idealizado e coordenado por Marluce Borges, Synara Miranda e Ale Ricartes, o Projeto Solidário Unidos pela Vida busca ser uma ação social que envolve empresários e profissionais locais.

“Acreditamos no papel do empresário como agente fomentador da economia, e a ação social, como uma retribuição à sociedade daquilo que dela recebem” diz Ale, membro da comissão organizadora.

Uma das ações do projeto, que acontece no próximo dia 7, vai reunir empresas que comercializarão produtos e destinarão parte da renda ao Hospital do Câncer Alfredo Abrão. Profissionais liberais poderão prestar seus serviços de forma voluntária. Está previsto para acontecer ainda uma série de palestras e workshops abertos ao público, com

profissionais das áreas de beleza, saúde, finanças, tecnologia e empreendedorismo.

As atrações musicais serão por conta da Banda Mais 55 e DJ Diogo Bacchi.

DIA: 07 de março de 2018

HORÁRIO: das 14 às 21h

LOCAL: rua D. Joana, 334 – Jd. B. Vista.