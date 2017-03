Empresários participam da maior feita de impressão digital da América Latina em SP

O presidente do Sindigraf/MS e Abigraf/MS ressalta que a impressão personalizada vale um destaque, pois vem aumentando sua presença no mercado / Assessoria

O presidente do Sindigraf/MS e Abigraf/MS, Julião Flaves Gaúna, vai participar, nesta quinta-feira (16) e sexta-feira (17), em São Paulo (SP), da ExpoPrint Digital 2017, considerada a casa da impressão digital na América Latina. “Trata-se de uma excelente oportunidade para conhecer os últimos lançamentos nas áreas de equipamentos e soluções para os segmentos editorial, fotográfico, embalagens e marketing servisse”, destacou, lembrando que a Feira começa na quarta-feira (15) e prossegue até sábado (18) no Pavilhão Azul do Expo Center Norte.

Julião Gaúna acrescenta que a impressão digital vem transformando o mercado com a mais alta tecnologia e, a cada lançamento dos players globais da indústria gráfica, fica comprovado que o digital é hoje um segmento maduro e pronto para resolver as demandas atuais do empresário de impressão. “Com um mercado demandando por pedidos com tiragens cada vez menores, a impressão digital vem para resolver o dilema do setor. Com ela, é possível atingir as baixas tiragens de forma eficiente, atingindo com qualidade a impressão sob demanda”, analisou.

Ele reforça que a ExpoPrint Digital é o primeiro grande evento de impressão de 2017 e o momento de ver, ao vivo e em funcionamento, os equipamentos que vão moldar o mercado nos próximos anos. “A maior feira de impressão digital apresenta em quatro dias toda a evolução deste mercado, com lançamentos em dados variáveis, baixas tiragens, impressão 3D, softwares, soluções em pré-impressão e muito mais”, enumerou, completando que a Feira será realizada juntamente com a Fespa Brasil, voltada aos mercados de impressão digital têxtil, comunicação visual, sinalização, grandes formatos, impressão de decoração, dentre outros segmentos.

O presidente do Sindigraf/MS e Abigraf/MS ressalta que a impressão personalizada vale um destaque, pois vem aumentando sua presença no mercado. “O cliente quer um impresso cada vez mais customizado, que vai atender as necessidades de cada cliente final, respeitando suas características. A impressão digital consegue a produção de impressos com dados variáveis com alta qualidade e agilidade. Há ainda a forte ligação com os meios eletrônicos, através, por exemplo, do uso de impressos com QR Codes”, exemplificou, pontuando que o digital já está consolidado em diversos segmentos da indústria: dados variáveis, impressão personalizada, têxtil, decoração, grandes formatos, impressão por sublimação, 3D e outros nichos que apostam na impressão digital para revolucionar seu negócio.

