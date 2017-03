Empresários conhecem história de inovação do Netflix em evento no Sul

Responsável pelo desempenho da Netflix, o executivo Martin Spier é uma das mais presenças aguardadas na 47a Convenção Estadual do Comércio Lojista, entre 18 e 20 de maio, no Costão do Santinho, em Florianópolis. Ele abordará os principais aspectos da cultura de inovação e como as empresas a utilizam para validar mais ideias, melhorar seus produtos e se manter à frente da competição. O evento é promovido pela Federação das CDLs (FCDL/SC).

Durante os últimos 10 anos, a carreira de Martin evoluiu ao redor de Tecnologia e Engenharia de Software, liderando iniciativas de grade porte em empresas como Netflix, Expedia e Dell. Atualmente, como Senior Performance Engineer no Netflix, Martin é responsável por garantir a performance do serviço para seus mais de 94 milhões de usuários globais, assistindo mais de 10 bilhões de horas de conteúdo todo trimestre.

Martin também é Co-Founder e CTO da HandsOn.TV, plataforma de vídeo para empreendedores, um ávido colaborador em projetos Open Source e recentemente juntou-se à Monashees+, uma das maiores empresas de VC do Brasil, como Venture Advisor.

A temática da apresentação de Spier está alinhada com a proposta do evento, como lembra Ivan Roberto Tauffer, presidente da entidade. "Queremos oportunizar a assimilação da estratégia indubitavelmente bem-sucedida, que o executivo da Netflix nos mostrará em detalhes", aponta o empresário, completando que "toda a convenção está planejada para convidar o empresário catarinense a se reiventar, inovar e assim crescer, gerar renda e emprego, dinamizando a economia do estado". O case de sucesso da Netflix será apresentado, na manhã de sábado (20), para cerca de 1,2 mil empresários do varejo.

Programação – durante três dias as principais lideranças do movimento lojista de Santa Catarina debaterão soluções para se manter competitivo, inovar e incorporar tendências mundiais para o setor. Além de Martin Spier haverá palestras de Marcos Gouvêa – referência nacional nos estudos sobre economia e varejo – o consultor de comunicação para vendas Dado Schneider e a especialista em estratégia Caroline Giordan, COO da GS&Comm, empresa focada em projetos digitais do Grupo Gouvea de Souza. A programação completa está disponível em fcdl-sc.org.br/convencao-estadual-do-comercio-lojista.

