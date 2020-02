Empresários conhecem carro 100% elétrico

Os jovens conheceram a estrutura da companhia, acompanharam o dia a dia e logística de diversos setores da empresas, além de conhecer a nova aquisição, o Zoe Renaut, carro 100% elétrico - Foto: Divulgação/Assessoria

Trocar experiências e incetivar as relações empresáriais foi o intuito de um encontro que aconteceu na última quinta-feira (6) com 33 empreendedores do LIDE-MS (Líderes Empresariais de Mato Grosso do Sul) na Energisa. Os jovens conheceram a estrutura da companhia, acompanharam o dia a dia e logística de diversos setores da empresas, além de conhecer a nova aquisição, o Zoe Renaut, carro 100% elétrico, sem emissão de poluentes e com 60% de economia.

“A Energisa é um grupo grande, que tem processos e protocolos importantes para os que estão começando, além disso é uma empresa que se preocupa com as pessoas. A ideia é sempre olhar para o empreendedor mas também para a empresa, com o objetivo de fazer com que os participantes saiam ainda mais inspirados”, afirmou Guto Dobes Filho, CEO do LIDE/MS.

Para o presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes, trocar experiências como estas, só acrescenta no desenvolvimento da empresa. “Acreditamos no poder da troca de experiências e é um prazer dividir com esses jovens, um pouco do cotidiano da nossa empresa, pois eles representam o presente e o futuro no desenvolvimento do nosso estado”, ressaltou.

Para Jefferson Moreira, CEO da Jera - empresa de tecnologia com 10 anos no mercado, com certificações como Google Agency e com clientes de renome nacional Rock In Rio e Maximilhas e a multinacional Itron, essa é uma oportunidade de aprender ainda mais sobre inovação.

“Pude conhecer um pouco mais da história da Energisa, contexto da empresa, os setores, os processos, como trabalham com a inovação e saber mais o que estão projetando para o futuro. Achei interessante a questão dos resultados, de como esses indicadores são importantes para as tomadas de decisão. Além de é claro, poder conectar mais com os outros profissionais. Foi uma experiência enriquecedora”.