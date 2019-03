Empresário Oséias Gomes lança livro "Gestão fácil" em Campo Grande

‘’Não é possível que você precise trocar o maior valor de todos, a vida, pela prosperidade”. A frase é do livro Gestão Fácil, escrito por Oséias Gomes, fundador da Odonto Excellence, a maior franquia odontológica do mundo, e revela o espírito da publicação que será lançada no dia 9 de março, às 19h, na Livraria Leitura do Shopping Campo Grande. O evento e gratuito e contará com bate-papo seguido de sessão de autógrafos.

A obra, que já é um best seller na pré-venda da Amazon, sendo o segundo mais vendido do segmento no Brasil, reflete com precisão a experiência adquirida pelo empresário ao longo de 30 anos de atuação e o sucesso das suas iniciativas, após ter superado os mais diversos desafios que podem ocorrer na carreira de um gestor. Atualmente, Oséias Gomes possui mais de 650 unidades espalhadas pelo Brasil e exterior, com faturamento de mais de R$ 300 milhões, e se consolida como uma autoridade na área, sendo reconhecido por abrir uma nova franquia a cada 72h.

Gestão fácil, portanto, traz receitas secretas para que outros empresários consigam gerar facilidades, montar equipes de sucesso e multiplicar empresas. Mas vai além: mostra como fazê-lo com genialidade, leveza e sem abrir mão de outros aspectos da vida. Nas palavras do autor, como “encontrar a solução para ser um empresário que dorme (e muito bem)”.

Ao longo dos capítulos, o livro transita por temas como inovação, gestão fácil e eficiente, crescimento exponencial, estratégias para colher frutos da gestão, entre outros. São informações que Oséias Gomes gostaria de ter recebido para que crescesse mais rápido e minimizasse a possibilidade de cometer erros.

Para lidar de maneira rápida e eficiente com o cenário que se apresenta, é fundamental que os líderes empresariais se comprometam a investir no seu preparo, o que faz de Gestão fácil um livro relevante e pertinente a todos que desejam aprender com o “faça o que eu faço” e não “faça o que eu digo”.

Perfil: Oséias Gomes é graduado em Administração de Empresas pela Faccrei e possui uma vasta e sólida carreira na área de Administração e Negócios. Empresário e gestor, é presidente e fundador da Odonto Excellence Franchising e consultor empresarial.

Começou a trabalhar aos 7 anos de idade, carpindo roça com os pais. Aos 15 anos, virou empacotador de mercado e, aos 17 anos, office-boy no Banco Bamerindus, onde, após 3 anos, se tornou gerente de negócios. Juntou suas economias e saiu do banco para abrir a própria empresa de consultoria. Apaixonou-se pela área de odontologia e, com a ajudar de um amigo, montou sua primeira clínica que, apenas nove anos depois, se tornou a maior franquia odontológica do Brasil.

Evento:

“LANÇAMENTO DO LIVRO GESTÃO FÁCIL”

Data: 09/03

Horário: 19h

Local: Livraria Leitura, no Shopping Campo Grande/MS, na Av. Afonso Pena, 4909 lj 1217 /1218, Campo Grande - MS