Empresaria é multada em R$ 5 mil por construção que degrada área de proteção ambiental

Construção irregular de rancho pesqueiro na cidade de Coxim - (Foto: Divulgação/PMA)

Uma empresaria, 44, foi multada em R$ 5 mil pela Polícia Militar Ambiental de Coxim (PMA) pela construção irregular de rancho pesqueiro na cidade de Coxim, a 255 km de Campo Grande.

A PMA realizava uma fiscalização hoje (12) no rio Coxim quando localizaram a obra, já em estágio avançado.

A construção degrada a mata ciliar do rio, que é área de preservação permanente (APP), já que a limpeza para a construção estava a 12 metros do leito do rio, e deveria se preservar 200 metros.

A obra foi interditada e a proprietária multada. Ela também vai responder por crime ambiental, podendo pegar até 3 anos de prisão.