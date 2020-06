Emprego de arquivista e confeiteiro estão entre as 558 vagas ofertadas pela Funtrab no Estado

Em Campo Grande há um total de 180 vagas disponíveis, sendo uma parte delas voltadas exclusivamente a pessoa com deficiência (PcD). - (Foto: Divulgação/ SECOM MS)

A última segunda-feira (29.6) do mês de junho começa com a oferta de 558 vagas de emprego intermediadas pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab).

Em Campo Grande há um total de 180 vagas disponíveis, sendo uma parte delas voltadas exclusivamente a pessoa com deficiência (PcD). Arquivista, auxiliar de contabilidade, auxiliar de dentista, auxiliar de logística, babá, balconista, confeiteiro, frentista, marceneiro, mecânico, padeiro, serigrafista e torneiro mecânico estão entre as oportunidades desta segunda-feira.

Nas unidades da Casa do Trabalhador instaladas no interior do Estado, há vagas disponíveis em: Dourados (98), Rio Verde de Mato Grosso (43), Itaquiraí (42), São Gabriel do Oeste (31), Ponta Porã (27), Bataguassu (20), Batayporã (17), Três Lagoas (16), Nova Andradina (11), Corumbá (10), Sidrolândia (10), Aparecida do Taboado (9), Ivinhema (7), Coxim (6), Aquidauana (5), Cassilândia (5), Caarapó (4), Naviraí (4), Ribas do Rio Pardo (3), Sonora (3), Guia Lopes da Laguna (2), Jardim (2), Maracaju (2) e Nova Alvorada do Sul (1).

Para concorrer as vagas ofertadas em Campo Grande, é possível procurar a Funtrab na Rua 13 de Maio, n° 2.773, Centro, de segunda à sexta no horário entre 7h30 e 17h30. No interior, os candidatos devem procurar uma unidade da Casa do Trabalhador. Para participar da seleção é necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Uma alternativa para se candidatar a uma vaga sem sair de casa é utilizar o aplicativo Sine Fácil, que pode ser baixado no celular ou computador. A plataforma nacional filtra as vagas conforme a região de cadastro do usuário, e pode ser uma forma de buscar emprego evitando filas e aglomerações neste momento de pandemia.

A lista completa de oportunidades e número de vagas pode ser conferida aqui .