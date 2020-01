Emprego: aberto prazo para envio de inscrição em processo seletivo da Sanesul

Campo Grande (MS) – Começa nesta quarta-feira, 15 de janeiro, o prazo para envio de inscrições do processo seletivo simplificado da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) – que vai contrata 40 profissionais de nível fundamental, médio e técnico para trabalhar em 20 cidades. Há oportunidades para encanador, assistente administrativo e técnico em segurança no trabalho.

Candidatos interessados nas vagas devem imprimir fichas de inscrição no site da Sanesul ( www.sanesul.ms.gov.br ) e enviar o documento, via sedex, para a Gerência de Desenvolvimento de Pessoas (Gedep) da Empresa, que fica na Rua Dr. Zerbini, 421, Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

O prazo para envio da inscrição e dos demais documentos solicitados segue aberto até a próxima sexta-feira, 17 de janeiro. Edital com as regras do certame está disponível no Diário Oficial do Estado (DOE-MS), na edição de 8 de janeiro de 2020. Clique aqui para conferir .

Vagas

Com jornada de trabalho de 200 horas mensais para turno fixo ou 180 horas mensais para turno de revezamento, as oportunidades são para agente operacional (6 vagas), encanador (9), operador de equipamento automotivo (2), assistente administrativo (1), assistente comercial (7), assistente técnico operacional (3), desenhista projetista (2), eletromecânico/eletricista industrial (1), laboratorista (4), técnico da construção civil (1), técnico em saneamento (3) e técnico em segurança do trabalho (1).

Os salários variam entre R$ 1.455,09 e R$ 3.189,38, conforme o cargo.

Há oportunidades para as cidades de Alcinópolis, Anaurilândia, Aral Moreira, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Douradina, Dourados, Inocência, Ivinhema, Maracaju, Mundo Novo, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo, Sidrolândia e Três Lagoas, além dos distritos de Pana (Nova Alvorada do Sul) e Prudêncio Thomaz (Rio Brilhante).

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Arquivo