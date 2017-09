Empregados em lotéricas, locadoras e factoring de MS querem 15% de reajuste

A partir das próximas semanas o Seaac/MS deverá sentar na mesa de negociação com as classes patronais para definir não só os percentuais de reajuste salarial / Divulgação

Trabalhadores em lotéricas, locadoras, despachantes e em empresas de assessoramento, perícias, informações, pesquisas e serviços contábeis de Mato Grosso do Sul querem 15% de reajuste salarial para vigorar a partir do dia 1º de novembro, data base das categorias. É o que afirma o Seaac/MS, sindicato que as representa, informa Estevão Rocha dos Santos, presidente da entidade e diretor da Fetracom-MS (Federação dos Empregados no Comércio e Serviços de MS.

O pedido de 15% já foi encaminhado para os respectivos sindicatos patronais como o Sescon, Sinal (lotéricas); Sinfac (factoring) e outras. “Estamos convencidos de que podemos avançar nessa negociação com todas elas, com ganho real acima do acumulado da inflação no período”, afirma Estevão Rocha.

Leandro Priamo, diretor do Seaac/MS, lembra que a entidade já promoveu assembleias com todas as categorias que representa para tratar na Convenção Coletiva de Trabalho – CCT 2017/18. “Apesar das dificuldades econômicas que o país atravessa, esses setores que representamos apresentaram crescimento desde o ano passado. Porisso acreditamos que podemos avançar nas negociações em benefício dos trabalhadores”, afirma Priamo.

A diretoria do Seaac/MS acredita também que a reforma trabalhista não impedirá uma boa negociação entre as duas categorias (patronal e laboral) uma vez que ficou estabelecido na nova lei que o negociado é maior que o legislado. Portanto, a entidade vai se esforçar para fechar um bom acordo em que o trabalhador e sua família sejam valorizados.

A partir das próximas semanas o Seaac/MS deverá sentar na mesa de negociação com as classes patronais para definir não só os percentuais de reajuste salarial, bem como outras medidas sociais e econômicas de valorização dos trabalhadores.

