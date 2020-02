Empreendedorismo e Inovação: 28 novas ideias de MS são contempladas pelo Programa Centelha

Vinte e oito ideias empreendedoras foram escolhidas para se transformarem em negócios reais por meio do Programa Centelha - Foto: Reprodução

Vinte e oito ideias empreendedoras foram escolhidas para se transformarem em negócios reais por meio do Programa Centelha, desenvolvido pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de MS (Fundect) em parceria com a FINEP (Financiadora de Projetos do Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicação). Após as etapas de avaliações, foi publicado no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul desta quinta-feira (13) a lista dos projetos vencedores, que receberão cada uma, até 60 mil reais para transformar sua ideia inovadora em um negócio de sucesso.

Entre as vencedoras estão startups de Campo Grande, Dourados, Bonito e Sidrolândia. As ideias trabalham com as áreas de: Biotecnologia e Genética, Design, Inteligência Artificial, Internet das Coisas, Tecnologia Social, Manufatura Avançada e Robótica, Nanotecnologia, Geoengenharia e Realidade Virtual.

De acordo com a diretora-científica da Fundect, e gestora do Programa Centelha em Mato Grosso do Sul, Profª Edna Scremin Dias, o Centelha é apenas o primeiro passo de um longo trabalho de popularização e envolvimento da sociedade com ações de empreendedorismo e inovação.

“Durante os últimos meses, estivemos presentes nas 4 regiões de Mato Grosso do Sul reunidos com prefeituras, associações comerciais, universidades, institutos federais e incubadoras. Com isto promovemos uma troca de experiências com diversos atores da ciência, tecnologia e inovação do Estado. A divulgação do Centelha foi uma ótima oportunidade para reunir e fortalecer os agentes de nosso ecossistema de inovação. Agora com o resultado final das 28 ideias selecionadas poderemos conferir de perto a forma como esses recursos irão contribuir de sobremaneira para a transformação desses projetos em negócios inovadores. É o Mato Grosso do Sul investindo em Inovação”, afirmou a diretora.

Programa

Em julho de 2019, a Fundect junto com a FINEP lançaram o Programa Centelha em Mato Grosso do Sul, com o objetivo de selecionar ideias inovadoras de startups e empresas iniciantes no Estado. Após o término do prazo de inscrições, 564 novas ideias foram submetidas à avaliação dos consultores da Finep. Estas ideias partiram de jovens empreendedores de 34 municípios do Estado, sendo: 359 da região centro norte, seguida pela região sudoeste (118), pantanal (51) e leste (36).

Para conferir a lista com os vencedores basta clicar AQUI.