Empossada administração do TJMS para o biênio 2017/2018

Na tarde dessa sexta-feira (27), os desembargadores do Tribunal Pleno reuniram-se para a solenidade de posse da nova administração do Tribunal de Justiça. A partir de agora, respondem pelos destinos da justiça sul-mato-grossense o Des. Divoncir Schreiner Maran, como Presidente, o Des. Julizar Barbosa Trindade responde pela Vice-Presidência e o Des. Romero Osme Dias Lopes é o Corregedor-Geral de Justiça.

O primeiro discurso foi do Des. João Maria Lós, que respondeu pelo Poder Judiciário no biênio 2015/2016. Ele ressaltou que dois sentimentos o acometiam no final da gestão: a consciência do dever cumprido e a gratidão. Ele citou algumas das ações realizadas e garantiu que grande parte das expectativas foram atingidas.

“Retorno à função judicante cônscio que busquei o possível e o impossível para bem atender aqueles que dependiam de nossa atuação. (…) Guardarei com imenso carinho os bons momentos que vivemos juntos. Guardarei também eternamente o aprendizado que me proporcionaram e no mais das vezes ao ensinar acabei aprendendo, como na máxima de Guimarães Rosa que dizia: “mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende”. (…) Sinto-me por demasia feliz, realizado e satisfeito, com grande disposição e entusiasmo para reassumir a função judicante”.

Desembargador Divoncir Schreiner Maran assina termo de posse

?

O presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche, lamentou a morte do ministro Teori Zavaski, apontou que vivemos nas últimas décadas profundas transformações, com as novas tecnologias da comunicação e isso mexeu intensamente com a cultura de todas as sociedades. “Novos conceitos estão sendo incorporados com uma rapidez que nos surpreende e nos impressiona. (…) Muda-se a forma de relacionamento entre as pessoas, a visão de mundo”.

Ele citou ainda as obrigações legais, as parcerias e o profundo respeito da classe pelo Tribunal de Justiça. “Os tempos mudaram. Felizmente, nosso Tribunal de Justiça tem profundo conhecimento dessa realidade e tem feito um trabalho exemplar no sentido de modernizar seus procedimentos. (…) Saudamos a gestão do presidente que sai, que muito realizou, e conclamamos sinceras homenagens ao presidente que ora toma posse. (…) Esperamos que persiga e aprimore os bons trabalhos realizados pelo Judiciário de Mato Grosso do Sul”.

Utilizando a palavra em nome do Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça, Paulo Cézar dos Passos, ressaltou que a comunidade jurídica se despede da presidência do Des. Lós e acolhe a nova administração. Para o procurador, o Des. Lós foi artífice de um dos períodos de maior fulgor do Judiciário de MS em tempos recentes.

“Idealizador de campanhas e ideias que ganharam o reconhecimento dos pares e de toda a comunidade jurídica. (…) Seu empenho na disseminação de uma cultura de acesso do cidadão aos seus direitos possibilitou uma maior aproximação das pessoas, razão única da nossa existência”.

Ele apontou que o novo presidente tem talentos e elevadas qualidades morais e intelectuais, além de vibrante e integral devotamento à causa da afirmação do Direito e da justiça. “Temos que lembrar que a justiça estadual representa um grande vertedouro para os problemas que surgem e reconhecemos que no Poder Judiciário deste Estado nunca faltaram homens e mulheres que doam seu tempo, inteligência e competência em qualquer localidade de MS para distribuir justiça e manter acesa a chama da esperança no coração dos cidadãos de MS”.

Ao concluir, o procurador afirmou que o Ministério Público tem a convicção de que, nesta nova administração, será renovado o compromisso de bem servir às causas do Direito e da Justiça. “Renovaremos o compromisso de nos conservarmos senhores das nossas responsabilidades e portadores dignos da esperança dos que anseiam por justiça na mais sublime acepção. A trilha está aberta e o horizonte se apresenta promissor”.

O último a usar a palavra foi o Des. Divoncir Schreiner Maran. Ele confessou que a data é de especial importância por assumir a Presidência do TJMS, reconheceu o tamanho da responsabilidade e afiançou que o Poder Judiciário e o Estado de MS são imensamente gratos pelo trabalho do seu antecessor.

“Terei o Des. Julizar Barbosa Trindade como Vice-Presidente, com quem contarei para que alicerce e apoie em nossas ações. E à frente da Corregedoria-Geral de Justiça estará o Des. Romero Osme Dias Lopes, o qual, sem dúvidas, dedicará especial atenção a sua função correicional, dada a sua importância para nossa instituição”.

O novo presidente mencionou ainda a colaboração leal e eficiente dos magistrados e dos profissionais que estarão em postos chaves da administração. “Por demais importante será a relação estreita e afinada com a nossa AMAMSUL, a qual representa os magistrados e será perante a direção do Tribunal de Justiça, a porta-voz dos anseios da classe que, de forma redundante, é o de todos nós”.

Ao final, ele garantiu que os 36 anos de magistratura permitem dizer que não há prévia nem permanente definição do justo ou de como garantir a satisfação dos anseios de todos. “Posso assegurar aos jurisdicionados que vamos trabalhar incansavelmente para melhorar e agilizar os trâmites judiciais e garantir o sentimento de justiça a cada um dos sul-mato-grossenses que buscam o Poder Judiciário diariamente”.

?

Veja Também

Comentários