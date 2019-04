Empatia no meio acadêmico será tema de palestra gratuita da UEMS nesta segunda, na Capital

Campo Grande (MS) – Nesta segunda-feira (29.4), a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) de Campo Grande, realizará um evento gratuito aberto à comunidade para debate sobre empatia no meio acadêmico. A ação contará com a palestra do psiquiatra Rodrigo Abdo, com o tema “Comunicação e Empatia nas Relações Acadêmicas” e terá espaço para diálogo com os participantes.

O evento será no Auditório da UEMS, em Campo Grande na Av. Dom Antônio Barbosa, 4155, Bairro Santo Amaro, a partir das 18h30. A organização é uma organização das coordenações de cursos de graduação e pós-graduação, com apoio da Gerência da Unidade.

Emanuelly Castro – Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.