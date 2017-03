“Emoções na Cozinha” conta a história de famílias italianas através das receitas das nonnas

Uma leitura deliciosa e surpreendente “Emoções na Cozinha”, tem autoria da Chef Angela Mela. Em seu segundo livro, Mela assumiu o desafio de contar a história de famílias inteiras, de diversas regiões da Itália, através das receitas de suas nonnas (avós), num trabalho que usa pratos tradicionais e deliciosos para ilustrar as mais lindas memórias afetivas.

Com sensibilidade, Angela apresenta a nonna de cada família e deixa que os netos narrem suas principais lembranças em volta da mesa, em festas, jantares, reuniões ou lanches despretensiosos. No fim de cada relato, um quadro remonta a hierarquia familiar, como em uma árvore genealógica, acompanhado do passo a passo ilustrado das receitas citadas na história.

E é assim que uma das personagens, Ornella Accasto, lembra da nonna Dina Toni. Do cheiro do bollito com bagnetto verde – ou carne assada no caldo, invadindo os cômodos da casa onde moravam, geralmente nos domingos frios. Do vapor que embaçava os vidros, transformando as janelas da cozinha em quadros de desenho para ela e o irmão.

Até hoje ela se emociona ao contar que precisou se mudar para o Brasil por conta do trabalho do pai, mas que nunca se esqueceu do sabor da felicidade de ter tido uma avó que lhe ensinou segredos culinários passados de geração em geração.

São 190 páginas e 50 histórias e receitas que criam um panorama geral das regiões retratadas, além de uma lista de produtos típicos de cada local. Entre as principais deste glossário estão: torta de alcachofra, panquecas fritas de maçã, molho picante com carne, coelho ao molho de vinho e manjerona e rosquinhas de mel. Uma verdadeira viagem pela gastronomia italiana, que proporciona um entendimento de todo o processo de formação das famílias tradicionais da Itália.

Sobre a autora:

Angela Mela obteve o diploma de chef de cozinha em Roma em 2004 e viveu por doze anos em São Paulo, onde deu aulas de língua e cultura italiana. Atualmente mora na Itália, onde continua ensinando, além de manter o blog www.italioanoincucina.it

