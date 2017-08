Diretores e coordenadores participam de workshop sobre a Escola da Autoria

A Secretaria de Estado de Educação (SED) realiza na manhã desta terça-feira (15.8) workshop sobre a Escola da Autoria, no Centro de Formação Mariluce Bittar, em Campo Grande, com a presença de coordenadores Regionais de Educação e diretores de dez escolas estaduais de Mato Grosso do Sul, prováveis ofertantes da metodologia da Autoria, com ensino médio em tempo integral a partir de 2018.

A abertura do workshop, que teve como objetivo apresentar aos diretores o modelo pedagógico e de gestão, metodologia e os índices que devem ser alcançados com a Escola da Autoria, contou com a presença da secretária de Estado de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta. “Para o sucesso dos estudantes é fundamental que a equipe esteja comprometida e, para isso, é fundamental o papel do gestor, com regente desse movimento”, destacou.

Durante o encontro, os estudantes Dartagnan Pereira Fernandes e Kassia Hellen Vieira, da EE Prof. Emygdio Campos Widal, compartilharam sua experiência com a Escola da Autoria. “Assusta no começo, ficamos com medo de estudar sem parar e reprovar. Mas é ao contrário, você se aprofunda nas matérias e passa não só a estudar, mas a entender, de maneira natural. Na escola regular você estuda para a prova, na Escola da Autoria não, você nunca vai esquecer a matéria, aprende para a vida”, afirmou Dartagnan. “Os professores estão sempre com a gente, até almoçamos com eles e tiramos dúvidas. Não é só estudar para tirar nota boa na prova, é adquirir conhecimento”, completou Kassia.

Escola da Autoria

Mais do que ampliar o tempo de permanência dos jovens na escola, A Escola da Autoria promove a formação para a vida, buscando ampliar as referências do estudante com relação aos valores e princípios que ele constitui ao longo de sua vida nos diversos meios com os quais interage; desenvolve um conjunto pleno de competências cognitivas, bem como um conjunto de outras competências essenciais nos domínios da emoção e da natureza social; e contribui para a redução do índice de abandono e aumenta a aprovação dos estudantes no ensino médio da Rede Estadual de Ensino.

A proposta da Escola da Autoria trabalha sobre a perspectiva da formação do jovem autônomo, solidário e com as competências necessárias para o século 21. Para que isso aconteça, a matriz dessas escolas atende de forma articulada as disciplinas da Base Nacional Comum e Parte Diversificada, que incluem disciplinas eletivas, projeto de vida, estudo orientado, pós-médio, práticas experimentais e ambientes de aprendizagem entre outras práticas.

A Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul conta atualmente com 12 Escolas da Autoria de ensino médio em tempo integral:

Campo Grande

EE Amélio de Carvalho Baís

EE Professor Emygdio Campos Widal

EE José Barbosa Rodrigues

EE Lúcia Martins Coelho

EE Manoel Bonifácio Nunes da Cunha

EE Severino de Queiroz

EE Maria Constança Barros Machado

EE Waldemir Barros da Silva

Corumbá

EE Julia Gonçalves Passarinho

Dourados

EE Rita Angelina Barbosa Silveira

Maracaju

EE Padre Constantino do Monte

Naviraí

EE Presidente Médici

