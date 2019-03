Em visita à rádio Band Paranhos, Reinaldo destaca trabalho na região

O governador Reinaldo Azambuja esteve, na manhã desta segunda-feira (18), nos estúdios da rádio Band Paranhos, emissora do Grupo Feitosa de Comunicação. Azambuja está no município para a entrega de 100 casas populares construídas no conjunto habitacional Virgílio Fernandes pelo programa Minha Casa, Minha Vida.

Em entrevista, o governador também destacou o investimento em pontes de concreto na região, mais de R$ 4,4 milhões. “Antes tínhamos uma região focada apenas na pecuária e agora está integrado com a agricultura, por isso a importância em se investir na infraestrutura”.

Também no município, Azambuja destacou que fará vistoria na obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na rua Pedro Nunes, que está 30% executada e recebe investimento de R$ 2,9 milhões.

“Para cada R$ 1 real que investimos em esgoto, poupamos R$ 4 em saúde. É fundamental para a saúde pública e o meio ambiente a universalização do esgoto em nosso Estado”, ressalta.

Governo entrega 100 casas em Paranhos

Investimentos – Paranhos teve pavimentado trecho da MS-165 para criar mais uma opção segura de acesso ao município, além da MS-295. Em 2017, as chuvas criaram erosão na rodovia dificultando a passagem até dos moradores.

O governador ainda citou o destaque do Estado em relação aos vizinhos, com folha de pagamento em dia e investimentos em todas as áreas.

Confira a entrevista completa aqui: