Em trote solidário, alunos da UFMS doam cabelos ao Hospital do Câncer

Hellen Veiga, do Galeria, cortou os cabelos no Trote Solidário / Assessoria

A manhã de 18 de abril foi de trote solidário para os veteranos e calouros da UFMS. Em uma iniciativa do Centro Acadêmico Jorge Eustácio Frias, o trote para o ano de 2017 aconteceu em formato de ação social em prol dos pacientes do Hospital do Câncer.

Os profissionais Guto Nascimento, Higor Euzébio, Hellen Veiga, Fernando Nantes e Mariza Alves, do Centro de Beleza Galeria - estavam com as tesouras afiadas desde as primeiras horas desta manhã, prontos para atender aos pedidos de corte dos alunos. Até por volta das 12h, os cortes foram feitos no saguão de entrada do Teatro Glauce Rocha, onde também recolheram as doações de cabelos para o Hospital.

Veja Também

Comentários