Em transmissão pelas redes sociais, equipe da SED vai tratar de Ensino Médio e Educação Profissional nesta segunda

Na tarde desta segunda-feira (01.06), a partir das 15h, a equipe da Secretaria de Estado de Educação (SED) volta a falar com a população, por meio dos perfis das redes sociais do Governo de MS, sobre os assuntos da semana envolvendo a pasta. Como de costume, a terceira “live” da SED vai atender dúvidas e responder questionamentos dos internautas e jornalistas que participarem da transmissão.

Desta vez, o tema central será o atendimento aos estudantes matriculados no Ensino Médio e na Educação Profissional em todo o Estado. Para falar sobre esses e outros assuntos, o convidado da semana será o coordenador da SED, professor Davi de Oliveira Santos, que vai conversar com a população sobre os envios de materiais para esses alunos e como está a preparação dos inscritos na edição 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Entre os assuntos na pauta desta segunda, está – ainda – o balanço da primeira semana de atividades remotas com o apoio do sinal digital da TV Aberta. Veiculadas desde o último dia 25 de maio, as aulas já fazem parte da rotina dos alunos da Rede Estadual de Ensino (REE) e também estão disponíveis, pela internet, na página da SED que disponibiliza o sinal dos dois canais para acompanhamento em tempo real.

Para acompanhar a transmissão, acesse os perfis do Governo de MS nas redes sociais. A Live será iniciada às 15h e terá duração de até uma hora.