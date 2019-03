Em tempo de chuva, Defesa Civil reforça importância de alerta de desastres por SMS

Devido às fortes chuvas atingindo a capital de Mato Grosso do Sul, alertas enviados pedem para motoristas evitarem regiões com histórico de alagamentos, como as ruas Jintoku Minei, Rachid Neder e Joaquim Murtinho - Foto: Divulgação

Com previsão de tempo chuvoso para todo o período do Carnaval, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil reforça a importância do serviço gratuito de SMS que alerta a população sobre possíveis desastres naturais.

Para aderir ao sistema, o cidadão deve enviar mensagem de texto para o número 40199 com o CEP da residência. A partir do cadastramento, o telefone e o endereço são automaticamente incluídos na lista de envio dos alertas sempre que houver risco de desastres naturais na região indicada.

Conforme o coordenador estadual da Defesa Civil, tenente-coronel Fábio Santos Coelho Catarineli, o serviço deixa a população mais atenta para as condições climáticas. “E ainda contribui para a cultura da prevenção”, destaca.

Pessoas que moram em áreas de risco, como morros, encostas de rios ou em regiões que alagam, devem acompanhar diariamente a previsão do tempo. “E é importante se cadastrar no SMS da Defesa Civil para receber avisos”, explica.

Não se trata de previsão do tempo, mas de alertas sempre que houver situação que requeira atenção especial ou medidas preventivas. Em Campo Grande, por exemplo, foram enviados diversos alertas na semana às pessoas cadastradas no serviço.

Devido às fortes chuvas atingindo a capital de Mato Grosso do Sul, alertas enviados pedem para motoristas evitarem regiões com histórico de alagamentos, como as ruas Jintoku Minei, Rachid Neder e Joaquim Murtinho.