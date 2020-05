Em reunião, Codecon aprova novos projetos criando mais 26 novos empregos

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande – CODECON realizou na manhã dessa sexta-feira (29), reunião ordinária de número 172 - Foto: Prefeitura de Campo Grande

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande – CODECON realizou na manhã dessa sexta-feira (29), reunião ordinária de número 172. Três novos projetos concedendo incentivos foram aprovados, com promessas de investimentos da ordem de R$ 2,737 milhões, criando 26 novos empregos diretos. Com a presença de 10 conselheiros a reunião de hoje foi presidida pelo secretário da Sedesc, Herbert Assunção.

Essa foi a quarta reunião do Codecon em 2020 realizada seguindo todas as normas de distanciamento preconizadas para o controle da Covid-19 no município. Na reunião de hoje também foi realizada a posse do conselheiro titular Luciano Silva Martins, atual diretor-presidente da FUNSAT – Fundação Social do Trabalho de Campo Grande.

PROJETOS

As três empresas que tiveram seus pedidos aprovados na reunião de hoje no Codecon e receberão os benefícios solicitados, gerando novos empregos são: