Em posse de Comissão, Marquinhos destaca empenho pelo cumprimento do Plano Municipal de Educação

Durante a solenidade de posse dos 29 membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação (PME), o prefeito Marquinhos Trad destacou o empenho da gestão atual e a importância de cumprir as metas do PME para valorizar o trabalho dos profissionais da Educação Municipal. A cerimônia aconteceu nesta terça-feira (9) no Centro de Formação da Semed e reuniu professores, diretores e representantes de instituições.

“É algo que não pode ser tecido apenas por uma pessoa, por isso há um Conselho e uma Comissão porque a responsabilidade é muito grande. Nossa gestão também está fazendo o possível para oferecer as melhores condições de trabalho aos profissionais da Educação”, enfatizou.

O prefeito também afirmou que está honrando todas as metas do programa de governo, como a implantação das eleições diretas para diretores de escola já em 2018. “Não quero oferecer apenas uma reforma de prédios, mas também uma reforma de conscientização porque os gestores passam, mas a Educação é o que permanece”, disse.

A secretária Ilza Mateus lembrou que o Plano Municipal de Educação envolve todo o sistema educacional de Campo Grande, abrangendo desde a Educação Infantil até o Ensino Superior, passando pelo ensino à distância.

Ela também frisou o trabalho de monitoramento contínuo da Comissão, que garante a melhoria da qualidade técnica do diagnóstico, além de ampliar a participação social e qualificar, a cada ano, a execução das metas.

“É importante que todos assumam o compromisso de enfrentar os desafios, que são grandes, para o crescimento da educação campo-grandense de forma que ela seja referência em ensino de qualidade”, ressaltou.

Também presente na solenidade, o presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal, vereador Valdir Gomes, elogiou o empenho da gestão atual em buscar o cumprimento do PME. “Estamos sempre em contato com a secretária e o prefeito para ver em que podemos melhorar a Educação de nossa cidade”, afirmou.

Reforçando o compromisso da Comissão, a avaliadora educacional do MEC (Ministério da Educação), professora Maria José Telles Franco Marques elogiou a preocupação da secretária Ilza Mateus e da atual gestão em cuidar para que as metas do PME sejam cumpridas. Ela também observou que a participação da comunidade é importante para que o documento seja aplicado em concordância com os objetivos estabelecidos.

“Não são todas as administrações que dão essa importância ao Plano. Quem ganha é a cidade porque ele vai além deste governo e a sociedade deve participar para garantir que ele seja posto em ação nos próximos dez anos. É nosso dever como cidadão”, destacou.

O presidente da ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação), Lucílio Nobre afirmou que o fato da gestão atual buscar o diálogo permanente, discutindo as necessidades da categoria, representa um avanço importante na valorização dos profissionais. “Estamos sempre conversando com a secretária Ilza, reunindo esforços para melhorar, cada vez mais, a qualidade da Educação do município”, comentou.

Missão

A tarefa da Comissão Monitoramento e Avaliação do PME é acompanhar e avaliar as etapas que constituem o Plano, garantindo que ele atenda a real necessidade da comunidade escolar.

O Plano Municipal de Educação foi aprovado em 2015 e desde então o planejamento das ações do setor são elaboradas em concordância com as metas e estratégias do PME.

O documento tem objetivos, metas e ações para serem desenvolvidas a curto, médio e longo prazo, durante um período de dez anos. O foco é a melhoria na qualidade da educação em todo o sistema de ensino, com a preocupação que ela ocorra de forma participativa, reunindo pais, alunos, profissionais da Educação e gestores do município e estado.

O PME foi construído a partir de uma ação conjunta entre Secretaria Municipal de Educação, instituições de Ensino, movimentos sociais e sociedade civil. Para sua elaboração foi realizada uma ampla análise e reflexão da situação educacional do município, por isso, os membros da Comissão que acompanha o desenvolvimento das metas destacam a importância da participação popular em sua execução, garantindo que ele atenda as necessidades dos alunos.

