Em parceria com a Undime/MS, SED lança pesquisa de diagnóstico para formação continuada

Objetivo da ação é mapear perfil e quantitativo dos profissionais para organizar o processo de formação para implementação do currículo de referência de MS.

Campo Grande (MS) – Apresentado no último dia 30 de novembro de 2018, o Currículo de Referência de Mato Grosso do Sul segue em fase de implementação no Estado neste ano de 2019. Com o objetivo de mapear o quantitativo e perfil de profissionais para organizar o processo de formação continuada durante os próximos meses, durante essa nova etapa, a Secretaria de Estado de Educação (SED) e a União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/MS), lançaram, neste mês de abril, uma pesquisa de diagnóstico para os educadores de todo o MS.

Participe: clique aqui e acesse o questionário.

Para participar, os educadores deverão acessar o link para o questionário e responder de acordo com a lotação, seja diretor, coordenador ou professor, de todas as redes de ensino. O preenchimento do pesquisa, de acordo com as respectivas funções, poderá ser realizado até a próxima terça-feira, dia 23 de abril de 2019.

O Currículo

Construído em Regime de Colaboração pelas redes públicas e os estabelecimentos privados de ensino, atendendo também às demandas e características locais do Estado, o processo de elaboração do Currículo de Referência de Mato Grosso do Sul se tornou uma realidade graças ao trabalho conjunto, que demonstrou ser fundamental para garantir o êxito do documento, a fim de contemplar as aprendizagens essenciais às crianças, adolescentes, jovens e adultos, da Educação Básica, no território sul-mato-grossense.

Agora, em fase de implementação em todo o Estado, o ano letivo de 2019 será marcado pela realização de formações continuadas para professores, equipes gestoras e equipes pedagógicas de todas as escolas públicas.

Para esclarecimentos e mais informações, os interessados podem entrar em contato, com a equipe responsável, pelo contato: (67) 3318-2367 ou 3318-2228.

Vinicius Espíndola – Secretaria de Estado de Educação.