Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, PRF realiza Feira Temática de Trânsito em Água Clara/MS

Durante o evento, os alunos da escola municipal fizeram várias apresentações artísticas, como danças, teatros, poesias, além da exposição dos trabalhos elaborados ao longo do semestre - Divulgação

Na manhã da última segunda-feira (4) na Escola Municipal Márcia Cristina Fioratti Javarez, em Água Clara/MS, aconteceu o encerramento do Projeto Pedagógico Festival Estudantil Temático de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal - FETRAN.

O projeto, iniciado no começo do ano, foi finalizado com uma Feira Temática de Trânsito, da qual participaram aproximadamente 500 pessoas, dentre alunos, professores, autoridades locais, familiares e toda comunidade escolar.

Durante o evento, os alunos da escola municipal fizeram várias apresentações artísticas, como danças, teatros, poesias, além da exposição dos trabalhos elaborados ao longo do semestre, tudo relacionado à segurança no trânsito.

O FETRAN é um projeto de Educação para o Trânsito realizado pela PRF, em parceira com escolas e Secretarias Municipais de Educação, que procura, através das atividades pedagógicas associadas às manifestações artísticas/culturais diversificadas, sensibilizar e conscientizar os educandos sobre a importância do respeito às leis como forma de evitar os acidentes de trânsito e suas terríveis consequências.