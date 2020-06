Em parceria com a Enap, Escolagov oferta curso “Transformando ideias em projetos”

Portanto, esta é a oportunidade de adquirir conhecimento, novas habilidades e desenvolver novos projetos”, destaca Silvana Marchini Coelho. - ( Foto: Divulgação/ SECOM MS)

Atendendo às exigências dos novos tempos de distanciamento social, a Fundação Escola de Governo (Escolagov) oferta em parceria com a Escola Nacional de Administração (Enap), o curso “Transformando ideias em projetos”.

A formação acontece por videoconferência entre os dias 30 e 31/07 das 07h30 às 17h30 via Aplicativo Zoom. Segundo a diretoria de Educação Continuada da Fundação, o acesso ao material do curso estará disponível no Google Classroom e durante toda a transmissão, um colaborador da Enap auxiliará professor e alunos.

“Neste tempo de pandemia, uma nova rotina e a ampla utilização da tecnologia foi imposta a todos nós. Com o uso de novas ferramentas, temos otimizado a forma que nos comunicamos e trabalhamos nossos processos cotidianos de trabalho. Portanto, esta é a oportunidade de adquirir conhecimento, novas habilidades e desenvolver novos projetos”, destaca Silvana Marchini Coelho.

Gratuito, o curso é aberto a servidores públicos estaduais e federais. As inscrições seguem abertas até o dia 03/07 através do link https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/327/.