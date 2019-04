Em palestra em Campo Grande, especialista aborda como a Inteligência Artificial pode transformar a aprendizagem

José Cláudio Securato, Presidente da Saint Paul Escola de Negócios - (Foto: Divulgação)

Com a profecia de que o mundo do trabalho será revolucionado pela tecnologia, o ser humano precisa se preparar para o futuro. Diante disso, o CEO da Escola de Negócios Saint Paul, José Claudio Securato, realizou, na manhã desta quinta-feira (18/04), no Recanto Ratier, em Campo Grande (MS), a palestra “Onlearning – Como a Inteligência Artificial pode Transformar a Aprendizagem”, quando apontou possíveis caminhos ao mesmo tempo em que desafiou os modelos tradicionais de educação.

Ele explicou que o LIT, lançado em março do ano passado, é uma forma nova de aprender que visa democratizar a educação executiva de qualidade em que o aluno tem acesso ilimitado a todos os cursos da plataforma por R$ 129,00 mensais. Além disso, completa José Securato, o aluno pode contar com o “Paul”, o primeiro tutor do mundo a utilizar a tecnologia de Inteligência Artificial IBM Watson para ensinar conteúdos de negócios e personalizar a aprendizagem, tornando-se referência no uso de Inteligência Artificial em educação no mundo.

O LIT é baseado na metodologia Onlearning, criada pela Escola de Negócios Saint Paul, e tem como seus princípios aprendizagem em micro-momentos e lifelong learning, ensino blended, o uso da inteligência artificial para potencializar a aprendizagem, maior retorno sobre investimento para os alunos, personalização do aprendizado, micro-certificações e aprendizagem em rede. “A inovadora metodologia rendeu à Saint Paul o título de primeira escola de negócios das Américas a receber a reconhecida certificação europeia EOCCS - EFMD Online Courses Certification System - para ensino a distância, fruto de pesquisas intensas para o desenvolvimento de novas metodologias que reflitam a transformação digital”, destacou.

José Securato acrescenta que a escola é também reconhecida cinco vezes como uma das melhores escolas de negócios do mundo pelo Financial Times Executive Education Ranking. “A Saint Paul ficou quatro vezes entre as cinco escolas mais lembradas por profissionais de recursos humanos do Brasil, de acordo com o Top of Mind RH, e consagrada como uma das principais escolas da América Latina pelo ranking da AméricaEconómia, além de se destacar como a escola de negócios mais inovadora do Brasil, conforme o Prêmio de Maturidade Digital McKinset&Co + Valor Econômico”, reforçou.

Parceria

A palestra também serviu para apresentar a parceria da Escola de Negócios Saint Paul com a P2B Capital Humano, que trabalha com consultoria em recursos humanos e desenvolvimento organizacional em Campo Grande. “Essa palestra foi para lançar essa parceria, que trará os nossos cursos de São Paulo para o Centro-Oeste, em especial, para Campo Grande. A nossa ideia é começar a oferecer os cursos de MBA e outros, que vamos definir como relevantes para serem ofertados em Mato Grosso do Sul”, pontuou José Securato.





Essa parceria foi iniciada neste ano e a P2B Capital Humano será a catalisadora de conhecimentos das mais diversas expertises da área de negócios, apresentadas com excelência pelos seus diferentes braços: Saint Paul Escola de Negócios, Saint Paul Faculdade, Saint Paul Editora e Saint Paul Advisors. “A conexão entre as duas marcas deu-se pelo alinhamento de valores e propósitos, bem como, a oferta de valor ao mercado”, reforçou o CEO da Escola de Negócios Saint Paul.

Ele conta que a Escola de Negócios Saint Paul destaca-se pelo desenvolvimento de inovadores programas educacionais nas áreas de controladoria, empreendedorismo, estratégia, finanças, gestão, inovação, liderança e marketing. “Nós mantemos parcerias com renomadas instituições como ESMT, Tel Aviv University, Harvard Business School, Columbia University, LSE, entre outros, para módulos internacionais”, exemplificiou.

No último ano, conforme José Securato, a Saint Paul destacou-se com a metodologia Onlearning, que traz entre seus fundamentos o aprimoramento de experiências digitais e presenciais para o ensino, o uso de inteligência artificial para maximização da aprendizagem, o aprendizado em rede, o ensino por micro-momentos e ao longo da vida. “O caráter inovador fez que a metodologia se transformasse em uma disruptiva plataforma de aprendizagem que conta com o primeiro tutor virtual do mundo, utilizando a tecnologia IBM Watson para ensinar conteúdo de negócios aos assinantes da plataforma”, lembrou.

O CEO da Escola de Negócios afirma que, assim como a Saint Paul, a P2B Capital Humano tem paixão pela excelência e empenho em fazer o melhor sempre. “Esse modelo de parceria começou por Fortaleza (CE) há 6 anos, onde aprendemos que, no fundo, o maior fator de sucesso é um bom parceiro local. Encontramos na P2B um parceiro muito importa para gente e escolhemos Campo Grande por ser uma cidade com potencial econômico muito forte e atraente para a oferta de cursos de MBA”, finalizou, completando que os estudantes precisam internalizar três atributos: curiosidade para acumular diversos inputs, criatividade para solucionar problemas e inovação, quando os dois processos anteriores resultam em riqueza.

Serviço

P2B Capital Humano - Campo Grande

Consultoria empresarial

Endereço: R. Hélio Yoshiaki Ikeziri, 34 - 402 - Chácara Cachoeira, Campo Grande - MS

Telefone: (67) 3028-2580