Em noite de autógrafos, Leonardo Loubet lança livro que aborda tributos federais no agronegócio

O advogado e mestre em Direito Tributário, pela PUC-SP, Leonardo Loubet - Divulgação

Personalidades do mundo jurídico compareceram em massa no Espaço Yotedy, no Parque das Nações Indígenas, na última quinta-feira, dia 26. Eles foram prestigiar a noite de autógrafos do advogado campo-grandense Leonardo Furtado Loubet, por ocasião do lançamento de seu mais novo livro intitulado “Tributação Federal no Agronegócio”.

Coquetel regado à uísque, vinho e frisante marcou o evento, por sinal prestigiadíssimo, ao som do violão de Lauro Ferrari.

Em meio a juízes, desembargadores, advogados, autoridades políticas, produtores rurais e operadores do Direito, Leonardo Loubet explicou com desenvoltura que “Quando escrevi esse trabalho, notei, por incrível que pareça, que havia uma carência de estudos específicos sobre a tributação da atividade rural, apesar de o agronegócio ser o carro-chefe da economia brasileira. Foram anos de pesquisa para o desenvolvimento dessa obra. Procurei associar minha vivência profissional na área com o embasamento acadêmico. Acredito que tenha conseguido atingir o meu maior objetivo, que é reunir em um só livro todos os temas de interesse do produtor rural e examiná-los com profundidade”.

A obra, que foi prefaciada pelo Professor Paulo de Barros Carvalho, é fruto do trabalho de Mestrado na PUC de São Paulo, defendido anos atrás pelo jovem autor e que agora foi atualizado com as alterações da legislação e com as mais recentes decisões judiciais sobre o tema. No livro, Leonardo Loubet sistematizou toda a tributação federal cobrada dos produtores rurais e das agroindústrias, abordando aspectos como o imposto de renda, o IPI, o ITR, PIS/COFINS, o “Funrural” e as contribuições cobradas pelo INCRA, CNA e SENAR.

Sobre o autor

Leonardo Furtado Loubet é advogado, Especialista e Mestre em Direito Tributário pela PUC/SP, Professor-Conferencista do IBET – Instituto Brasileiro de Estudos Tributários no âmbito nacional, Professor de Direito Tributário da Graduação e da Pós-Graduação da UCDB e Professor da ATAME – Cursos de Pós-Graduação em Goiânia e Cuiabá.