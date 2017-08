Em MS Ministro da Educação inaugura obras e autoriza liberação de recursos

Em Campo Grande, às 9h, Mendonça Filho participa da cerimônia de fundação, instalação e posse do Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior do Estado de Mato Grosso do Sul / Reprodução Agência EBC Brasil

Nesta segunda-feira (21), o ministro da Educação, Mendonça Filho, visita Campo Grande e Dourados, em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, às 9h, Mendonça Filho participa da cerimônia de fundação, instalação e posse do Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior do Estado de Mato Grosso do Sul. Na mesma ocasião, o ministro inaugura três obras da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS): o Complexo do Centro de Formação de Professores, o Laboratório de Tecnologia e Processamento de Carne (QUALICARNE) e a Ampliação do Restaurante Universitário – Refeitório II. As cerimônias ocorrem na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul.

Ainda em Campo Grande, às 11h, no auditório da Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul, Mendonça Filho participa da abertura do FNDE em Ação, projeto do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Às 12h30, o ministro inaugura o Centro de Educação Infantil Professor Eloy Souza da Costa, no Bairro Tijuca II.

Em Dourados, no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), às 16h30, o ministro inaugurará o Bloco D – centro de salas de aula destinado a atender os cursos de graduação e pós-graduação da UFGD. Mendonça Filho anuncia ainda liberação de recursos e assina ordem de serviço para construção da 1ª etapa da Unidade da Mulher e da Criança (UMC) do Hospital Universitário.

Data: 21 de agosto de 2017

Horário: 9h (Campo Grande) e 16h30 (Dourados)

Locais: Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul (Palácio Guaicurus, Av. Desembargador José Nunes da Cunha, Parque dos Poderes, bloco 9, Jardim Veraneio, Campo Grande); Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul (Av. Eduardo Elias Zahran, 3179 – Vila Antonio Vendas, Campo Grande); Centro de Educação Infantil Professor Eloy Souza da Costa (Rua Cabo Verde, esquina Maurício de Nassau, s/n, bairro Tijuca II, Campo Grande); Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (Rua Ivo Alves da Rocha, nº 558, Bairro Altos do Indaiá, Dourados)

