Em missão humanizada, Instituto Amigos do Coração leva projeto social à comunidades ribeirinhas

O Instituto Amigos do Coração (IAC) está em busca de doações para mais um projeto especial intitulado "Devolvendo Sorrisos", realizado no Pantanal de Mato Grosso do Sul.

Neste ano, a missão acontece do dia 11 ao dia 15 de outubro e contará com a entrega de roupas, brinquedos, utensílios domésticos e medicamentos, para a Comunidade Tradicionais Ribeirinhas, às margens do Rio Paraguai, como Porto Morrinho, Porto Esperança, Forte Coimbra e Aldeia Chamacoco. As doações serão arrecadas até o dia sexta -feira (06/11). Além dos objetos, também aceitarão ajuda em dinheiro.

Ao todo 28 voluntários devem colaborar com esta missão, levando alegria e saúde para os moradores dos locais. "Esses voluntários largam suas famílias, seus compromissos profissionais, seus afazeres para se dedicarem em tempo integral a várias comunidades que vivem de necessidades que nem imaginamos. E precisamos levar esses itens de uso básico", afirma Estevom Molica, presidente do IAC.

Além das doações, o instituto oferece atendimentos médicos, odontológicos, veterinários, enfermagem, corte de cabelo, hortas comunitárias, entre outras ações.

"Tudo aquilo que não lhe serve mais, certamente terá utilidade a alguém. Acreditamos que as atitudes solidárias podem transformar nosso planeta", destaca Estevom.

A rede formada pelos amigos do coração só cresce e sempre há espaço para um novo elo, novas ideias, novos amigos e, sobretudo, mais mãos dispostas a fazer o bem.

Lista de doações:

- Roupas (adulto/infantil)

- Calçados (adulto/infantil)

- Utensílios Domésticos

- Brinquedos

- Enxovais de bebê

- Roupas de cama, mesa e banho

- Medicações

- Produtos de higiene pessoal

- Alimentos não perecíveis (arroz, feijão, óleo, açúcar e leite em pó)

Missão

O Instituto Amigos do Coração tem como missão acolher vidas e promover ações que proporcionam melhores condições bio-psicossociais a seres humanos que se encontram em vulnerabilidade e risco.

Como doar

As doações são recebidas na sede do IAC, localizada na Rua Eduardo Santos Pereira, 2.015, Bairro Jardim dos Estados. A entrega pode ser feita de segunda à sexta-feira, das 13h às 18h; sábado das 8h às 12h.

Caso a doação seja em grande quantidade, o IAC pode buscar.

Telefone: (67) 3023-4145.

CNPJ: 19.661.175/0001.78

Banco do Brasil

Agência: 5783-5 Conta Corrente: 42.385-8



