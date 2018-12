Em mês natalino, reeducandas de São Gabriel do Oeste recebem doação de chinelos

O espírito de partilha e o amor ao próximo envolveram muitas pessoas em prol das reeducandas do Estabelecimento Penal Feminino de São Gabriel do Oeste, na campanha do Chinelo Novo. Realizada pela direção do presídio, a ação teve como objetivo levar mais alegria e autoestima para as mulheres em situação de prisão.

Com apoio de agentes religiosos, da sociedade e colaboradores da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), foi possível obter êxito na Campanha e atender todas as custodiadas com novos pares de chinelos.

Segundo o diretor da unidade, Albino Gonçalves Lima Júnior, nem todas as reeducandas são da região Centro-Oeste e muitas não possuem apoio familiar. “Parece algo simples, mas essa doação vai trazer para o fim de ano dessas mulheres um pouco mais de alegria”, afirmou agradecendo todas as pessoas que se sensibilizaram com a campanha e contribuíram.

Ao todo, foram arrecadados 50 pares de chinelos e as entregas foram realizadas na sexta-feira (21.12).