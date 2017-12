Em livro, alunos de escola estadual contam a história do bairro Coophatrabalho

Tenho bastante amigos desse bairro e como gosto muito daqui eu gostei muito de escrever esse livro”, contou. - Fotos: Divulgação

A EE Professora Hilda de Souza Ferreira, de Campo Grande, recebe a comunidade para o lançamento do livro As Histórias do Bairro Coophatrabalho, nesta quinta-feira (14), às 19 horas. O livro foi pensado e realizado de forma a apresentar aos leitores as histórias do bairro Coophatrabalho desde a sua criação e surgiu do desejo de despertar e incentivar o gosto pela leitura e escrita, fazendo dos estudantes os protagonistas do seu conhecimento, contribuindo com informações sobre a memória do bairro.

A professora do 3º ano do ensino fundamental, Grasiella Alves, precisava trabalhar com as crianças a história do bairro, mas pesquisando na internet e nas bibliotecas não encontrou material que suprisse a necessidade do projeto. “Encontramos muita informação policial e jornalística, mas informações históricas, de interesse dos alunos, eu não achei. Então, pensei por que não produzir esse material com os alunos, a partir de depoimentos de moradores do bairro? ”, questionou a professora, que iniciou uma série de entrevistas com moradores e frequentadores do Coophatrabalho.

Assim, a turma iniciou o trabalho de pesquisa pelo bairro e coleta de histórias de quem vive ali, com o apoio do professor de História, Lindomar Alves. Jhonny Akira Viana Sato, 9 anos, foi um dos estudantes envolvidos no projeto e participou do levantamento das informações, redação e ilustração do livro. “Descobri novas coisas, até que mora um cantor aqui. Tenho bastante amigos desse bairro e como gosto muito daqui eu gostei muito de escrever esse livro”, contou. Para ele, as árvores, a escola e as pessoas são as peças mais importantes na história do bairro.

O projeto contou com visita e depoimento do cantor e compositor Geraldo Espíndola.