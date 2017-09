SED inicia primeiro módulo da formação “Inova Escola”

A Secretaria de Estado de Educação (SED), em parceria com a Fundação Telefônica Vivo, iniciou esta semana o primeiro módulo, de um total de sete, da formação “Inova Escola”, com a equipe pedagógica do órgão central e das Coordenadorias Regionais de Educação, com o intuito de proporcionar momentos de reflexão sobre temas diretamente ligados à gestão escolar e à prática pedagógica.

De acordo com a secretária de Estado de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta, a formação garante unidade às ações pedagógicas da rede Estadual de Ensino, em proposta semelhante a que está sendo implantada nas escolas estaduais. “Ninguém aprende só escutando, esta metodologia trabalha em grupos, trabalha com produção, trabalha com desafios e problematização”, explicou. “Além de discursar que a aprendizagem é de dentro para fora, queremos que a equipe também viva essa metodologia”, ressaltou.

Durante o primeiro módulo, a formação tratou de “Design Thinking”, metodologia usada para estimular os estudantes na solução dos problemas que os rodeiam. “Esta formação está nos proporcionando um enriquecimento metodológico, que oferece melhores oportunidades para que todos os alunos possam atingir o sucesso, com diferentes atividades e formas de se relacionar com o conhecimento”, destacou a gestora do Núcleo de Educação Infantil da SED, Luziette Amarilha.

Para Vitor Guilherme Petri, da Coordenadoria Regional de Educação de Campo Grande (CRE-6), a formação apresenta um novo olhar para práticas já realizadas. “Dentro da proposta trabalhada pela SED, a formação segue a mesma linha, mas com um novo olhar, uma nova dinâmica para as ações que são desenvolvidas nas escolas estaduais. Estamos conhecendo novas metodologias para complementar o nosso trabalho”, disse.

A formação foi realizada, simultaneamente, em Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas, envolvendo 750 profissionais das Superintendências de Políticas Educacionais, Planejamento e Apoio Institucional, Administração das Regionais; Assessoria da Implantação da Base Nacional Comum Curricular; e Coordenadorias Regionais de Educação.

Os outros seis módulos serão distribuídos no mês de outubro, com as seguintes temáticas: Gestão Inovadora; Papel do professor; Projeto de vida; Personalização; Espaços diferenciados; e Recursos tecnológicos.

Emilia Sbrocco Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)

