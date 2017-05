Em emissoras de TV da Capital, estudantes de Bonito veem, na prática, o que aprenderam em sala de aula

Campo Grande (MS) – Um grupo de 58 estudantes do 1º e 2º ano do ensino médio da Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes saiu de Bonito para um dia de aula prática em Campo Grande, nesta terça-feira (16.5). Em uma ação do Projeto Inovatec, da atividade eletiva “Cultura, Comunicação e Mídias Digitais”, ministrada pelo professor Elton Teixeira, as turmas conheceram emissoras de TV e rádio, visitaram museus e ainda lancharam no shopping.

Atualmente, os adolescentes estão frequentemente em contato com as tecnologias e a ideia do professor é aproximar os estudantes deste universo durante a aprendizagem. “No primeiro bimestre, as turmas trabalharam com fotografias e depois, por sugestão dos estudantes, criaram um site de notícias, para que as produções deles estivessem em evidência e, por isso, decidi trazê-los para conhecer a prática que pode complementar os conteúdos que estão aprendendo em sala de aula”, contou o professor Elton.

Chamado de EEBCG News, o site de notícias criado pelos estudantes da EE Bonifácio Camargo Gomes tem como editor o Eduardo Atene, do 1º ano, que ficou empolgado com tudo o que estava conhecendo nos estúdios da TV Educativa e Rádio 104,7 FM. “Essa visita vai me ajudar muito, vou aprender como funciona um veículo de comunicação, como criar, ter ideias e buscar notícias rapidamente”, explicou.

Samira Miura, do 2º ano, acredita que a viagem foi útil até para aplicar no projeto de robótica que ela participa. “Ainda não temos muito conhecimento sobre a robótica, porque é um trabalho que começamos a desenvolver este ano, mas estar aqui podemos ter uma ideia do que colocar nos robôs que estamos produzindo, de uma forma diferente estou tento ideias para o projeto”, afirmou.

A programação da turma incluiu visita ao Museu da Imagem e do Som (MIS), Museu de Arte Contemporânea (Marco), estúdios da TV Morena e lanche em dois shoppings da Capital.

Texto e fotos: Emília Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)

