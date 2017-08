Em Dourados, prédios para atendimento à população receberam R$ 22 milhões

Lista de obras concluídas inclui construção, reforma e ampliação de escolas, laboratórios, biblioteca, delegacia e espaços para oferecimento de serviços públicos.

Campo Grande (MS) – Investimentos que somam R$ 22 milhões foram feitos pelo Governo do Estado na construção de espaços públicos como escolas e laboratórios para atendimento à população do município de Dourados. As obras vêm sendo realizadas desde 2015 e contam com recursos estaduais e contrapartida a investimentos do Governo Federal.

Esse é o caso das escolas estaduais Joaquim Vaz de Oliveira, no distrito de Indápolis, e Rita Angelina Barbosa Silveira no Estrela Porã. Inauguradas em abril deste ano, elas criaram mil novas vagas. Somado, o montante para construção chega a R$ 8 milhões.

Foram investidos ainda R$ 3,5 milhões para a construção do bloco G no campus da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems). A Escola Estadual Indígena Intercultural Guateka Marçal de Souza, na Aldeia Jaguapiru, recebeu mais de R$ 1 milhão em recursos. No local, foram construídos cinco laboratórios científicos, uma biblioteca, dois laboratórios tecnológicos e um refeitório. Também foram destinados R$ 7,4 milhões à construção do Centro de Educação Profissional.

No município, será entregue o prédio próprio para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) no valor de R$ 796 mil.

Foram reformados pelo Governo: o prédio da unidade gestora de fiscalização sul; complementada a ampliação e reforma da Escola Presidente Vargas; concluída a pista de exames práticos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran); e o prédio do escritório regional da Junta Comercial.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro

