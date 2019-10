Em Corumbá, Rede+Brasil propõe a municípios projeto inovador para transformar problema em solução

Na opinião do coordenador, vivemos uma realidade econômica complexa pela escassez de recursos e a ideia desse empreendimento apresenta um potencial de mercado considerável - Foto: Divulgação

A 225 km de Campo Grande, Dourados encontrou uma alternativa para os entulhos esparramados em alguns pontos da cidade. Os resíduos sólidos, descartados nos bairros e no centro, em breve poderão ser usados como matéria prima nas usinas de reciclagem da construção civil que serão instaladas na região até 2021.

O tema e a importância de fomentar essa ideia em todas as regiões do estado, é o ponto central da palestra que o coordenador da Rede + Brasil em MS, Luiz Carlos Morente realizará em Corumbá, na próxima quinta-feira, a partir das 14h, durante Seminário Regional promovido pela União de Vereadores de Mato Grosso do Sul.

“O assunto é abrangente porque envolve uma série de perspectivas. Mas algo muito importante a destacar é mostrar que existem outras formas de trabalho que fogem daquela imagem tradicional de que o legislativo só serve para fazer leis. E Essa temática de discutir inovação e modernização nos municípios, abre uma perspectiva diferente para o estado”, enaltece Morente.

Na opinião do coordenador, vivemos uma realidade econômica complexa pela escassez de recursos e a ideia desse empreendimento apresenta um potencial de mercado considerável, porque abraça várias frentes: cria emprego, gera renda, além de oferecer utensílios de baixo custo para ser usado no processo de urbanização da cidade.

“Além da produção de material para a construção, como tijolos, pisos e blocos ecológicos para obras de insfraestrutura na cidade de Dourados e região, outro ponto positivo do empreendimento está na preservação ambiental”, explica.

Morente adianta que Dourados tem um projeto piloto para a implantação de quatro empresas na cidade, e que o objetivo central da palestra é expandir a ideia da usina para outros municípios do estado.

“Há uma grande expectativa por parte das lideranças regionais sobre como é o possível viabilizar esse empreendimento nos locais e durante esse evento em Corumbá, vamos explicar como funciona o processo e a elaboração do projeto”.

Para o presidente da Câmara Municipal de Bataguassu, Vanderley Bittecourt, é possível trazer resultados efetivos para os municípios, com a região abraçando ideias inovadoras que abrem uma nova perspectiva de receita e geração de renda para os moradores.

“O encontro será uma ótima oportunidade para abordarmos todos os pontos do projeto e como essa idéia aponta caminhos para favorecer o desenvolvimento das nossas cidades”.