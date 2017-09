Projeto Florestinha atende mais de 3 mil alunos da Capital e do interior

Dia 21 de setembro é o dia Internacional da Árvore e a PMA, por meio do Projeto Florestinha, e parceiros, como a MSGÁS, começaram desde o dia 11 deste mês trabalhos de Educação Ambiental em Campo Grande e em dois municípios do interior (São Gabriel do Oeste e Bandeirantes).

Os trabalhos de Educação Ambiental tiveram início em São Gabriel do Oeste em parceria com a Prefeitura. Com uma equipe do Projeto Florestinha da Capital, que atendeu de 11 a 15 de setembro, um total de 1885 alunos das escolas municipais Ênio Carlos Bortolini (420 alunos), Senador Filinto Muller (49), Nilma Glória Gerace Gazineu (503), Pingo de Gente (340), Armelindo Tonon (462) e Fundação Educacional Cristo Redentor (111).

Bandeirantes

A partir desta segunda-feira (18.9) estão sendo atendidas escolas do município de Bandeirantes, com prioridades às escolas rurais. Hoje de manhã foi atendido o Ceinf que também receberá a visita da equipe do Florestinha no período vespertino.

Nesta terça-feira (19.9) será a vez da EMRural José de Anchieta; no dia 20 a EMRural José Bonifácio. Já nos dias 21 e 22 de setembro serão atendidas as escolas municipais urbanas Leontina Luciana da Silva; Patotinha, Ernesto Sólon Borges e João Ribeiro Guimarães. A expectativa é de atender aproximadamente 1700 alunos no município.

Os trabalhos de Educação Ambiental são executados em forma de oficinas didáticas com as seguintes temáticas:

Reciclagem de papel, com palestra sobre os problemas relacionados aos resíduos sólidos; Visitação ao museu de animais e peixes taxidermizados e materiais utilizados em crimes ambientais (empalhados), com palestra sobre fauna, pesca, atropelamentos de animais silvestres, etc; Apresentação do teatro de fantoches, com peças sobre as questões ambientais, como: desmatamentos, incêndios florestais e resíduos sólidos, etc; Ciclo da Água, com palestras sobre o ciclo, uso sustentável, poluição e escassez dos recursos hídricos; Casa da Energia – Trata-se de uma maquete de uma residência com todos os locais de consumo de energia (lâmpadas, chuveiros, ar condicionado, geladeira, micro-ondas etc.). Com esta oficina é realizada a discussão e informação sobre os tipos de energia e a importância ambiental de se economizar este recurso; Plantio de mudas nativas, com palestra sobre flora (Desmatamento, erosão de solos, controle de poluição, assoreamento), preservação, conservação e uso racional dos recursos hídricos; Trilhas ecológicas – as trilhas já existem dentro do Parque. Nelas as crianças do Projeto Florestinha farão passeio com alunos, discutindo a importância da vegetação, bem como discutindo os problemas relativos ao desmatamento desregrado, visto que toda a área do parque era constituída por processos erosivos (Somente na Capital – Duas sedes do Projeto Florestinha).

Campo Grande

Na Capital, o Projeto Florestinha – Unidade do Parque Estadual Matas do Segredo (rua Josefina Mingareli s/n, bairro Jardim Presidente) fará os seguintes atendimentos:

- Dia 18 – Ceinf Marcos Roberto.

- 18 a 21 – Todas às manhãs, das 8h às 10h50, com a mesma metodologia de oficinas didáticas, serão realizadas as atividades de Educação Ambiental para 300 alunos das redes Municipal e Estadual de Ensino, da Capital.

- Dia 19 – Escola Estadual Fennix.

- Dias 20 e 21 – EE Padre Franco Delpiano.

Já a programação do Centro de Educação Ambiental Florestinha (CEA/Florestinha), localizado na avenida Cônsul Assaf Trad, Nova Lima contará com as seguintes atividades:

- Dias 20 e 21 – equipes do Projeto Florestinha receberão 100 alunos de escolas da Capital, no Parque Cônsul Assaf Trad, seguindo o mesmo modelo de oficinas citadas. Durante as atividades na semana serão plantadas 200 mudas nativas no Parque. Durante o plantio haverão palestras pelos Florestinhas para as crianças, com discussões sobre a importância da vegetação, problemas relativos aos desmatamentos, tais como: erosões, assoreamento, degradação de fauna, entre outros assuntos ligados à área ambiental.

Texto e foto: Polícia Militar Ambiental (PMA)

