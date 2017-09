Centro de Educação Profissional inaugurado em Chapadão do Sul vai oferecer diversos cursos

OUÇA AQUI

O Centro de Educação Profissional entregue vai oferecer cursos nas áreas sucroalcooleira, agricultura e informática e teve investimentos de mais de seis milhões de reais dos cofres do Governo do Estado. Durante agenda na cidade de Chapadão do Sul, o governador Reinaldo Azambuja disse que esta era uma obra inacabada e que agora está pronta para atender cerca de 1260 alunos.

O município foi beneficiado com convênio entre Governo e Prefeitura para obras de pavimentação e drenagem em pelo menos 1700 metros de extensão. Conforme Reinaldo Azambuja, as melhorias em vão ser realizadas em duas avenidas do Bairro Parque União.

Ainda durante agenda em Chapadão do Sul, na tarde dessa terça-feira, 19 de setembro, o governador autorizou abertura de processo licitatório remanescente para construção da Escola Estadual Professora Lucia Gonçalves do Carmo com 14 salas de aula. O valor estimado é de dois milhões e duzentos mil reais. Além disso, houve de assinatura de contrato com as 16 famílias beneficiadas pelo Programa Habitacional Lote Urbanizado. A construção das moradias vai custar em torno de 200 mil reais.

